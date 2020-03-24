Звезде "Квартал 95" – 45: как изменился Валерий Жидков со времен КВН

Актер студии "Квартал 95" Валерий Жидков 24 марта отмечает день рождения.

Так, артисту исполнилось 45 лет. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает читателям узнать, как изменился звезда "Квартала" со времен КВН.

Валерий Жидков kvartal95.com

Так, будущий актер родился 24 марта 1975 года в Тамбове.

В школе Жидков любил точные науки, особенно нравилась мальчику химия. Однако связывать с ней будущую профессию Валерий не стал. В старших классах он увлекся программированием и поступил в Тамбовский государственный технический университет, где и увлекся КВН.

С первого курса Жидков вместе с еще одной будущей звездой "Квартала" Степаном Казаниным создал команду "Тапкины дети".

В 1999 году Жидков и Казанин приехали в Киев для участия в Открытой украинской лиге, где сразились с командой из Кривого Рога "95 квартал", капитаном которой был Владимиром Зеленским. Примечательно, что тогда команда Жидкова победила.

И уже в 2003 году Жидков и Казанин стали участниками "95 квартал", где приняли участие в Высшей лиге в Москве. В том же году в Киеве была создана "Студия Квартал 95", куда Зеленский пригласил и Жидкова с Казаниным.

С тех пор Валерий много лет работал автором в команде, писал репризы, шутки и сценарии шоу. А в 2006 году Жидков и сам вышел к зрителям: в рамках "Вечернего квартала" он стал участвовать в шоу со своими монологами.

Валерий Жидков odessa-life.od.ua

Спустя четыре года на ТВ появляется программа "Чисто NEWS", которую Валерий ведет с Владимиром Зеленским. Кроме того, юмористы также создали проект "Вечерний Киев".

Владимир Зеленский и Валерий Жидков в "Чисто NEWS" mediananny.com

Владимир Зеленский и Валерий Жидков в "Вечерний Киев" tv.ua

Впрочем, Жидков также становится и автором собственных программ. Так, в 2018 году он представил проект "ГудНайтШоу", а в 2019 был показан первый выпуск авторского шоу "Де-Мократия?", в котором Жидков критикует украинских политиков, в том числе и действующего президента Владимира Зеленского.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский журналист Роман Скрыпин гневно раскритиковал новое шоу студии "Квартал 95" "Де-Мократия?", автором которого является шоумен-"кварталовец" Валерий Жидков.

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