Звезда "Від пацанки до панянки" впервые стала мамой. Фото

Участница четвертого сезона реалити "Від пацанки до панянки" Алина Шевченко по прозвищу "ДвеЗвезды" родила первенца.

Сын Никита появился на свет утром 15 сентября. По словам Шевченко, схватки у нее начались за 3 часа до рождения ребенка. Девушка сначала растерялась и не знала, ехать ли в роддом, ведь раньше случались ложные схватки, пишет Новый канал (фото смотрите ниже).

"Я просидела дома 2 часа, затем мы вызвали такси и поехали. Врачи сказали, что у меня уже полное раскрытие и сразу отправили в родильный зал. Все произошло очень быстро. Когда я впервые взяла сына на руки, буквально растворилась в нежности и любви" , – отметила Алина.

Также участница реалити рассказала, что планировала вместе с мужем партнерские роды. Но из-за отсутствия необходимых анализов врачи не позволили ему присутствовать при рождении сына. Однако Шевченко призналась, что любимый очень счастлив, что стал отцом.

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