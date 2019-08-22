Звезда украинской журналистики нуждается в поддержке: что случилось

Звезда украинской журналистики Олег Вергелис требует нашей поддержки.

В мае он пережил тяжелый инсульт, операцию и его ждет длительная реабилитация. Коллеги по цеху – артисты, режиссеры, продюсеры, журналисты организуют благотворительное представление и зовут приобрести билет на добро.

А мы в то же время также призываем быть неравнодушными и пожертвовать средства. 29 августа в 19:00 – эксклюзивный благотворительный показ спектакля "Два анекдота на ужин" по пьесам А.П. Чехова "Медведь" & "Признание".

Национальный академический драматический театр имени Ивана Франко. Этот спектакль по известным пьесам Антона Чехова "Медведь" и "Признание" – прекрасная возможность встретиться друзьям, провести приятный летний театральный вечер, вспоминая остроумные чеховские сюжеты и еще сделать благотворительное дело: покупая билеты, помочь человеку выздороветь.

Искрометное, тонкое и трогательное представление в исполнении любимых актеров театра и кино - Ольги Сумской, Виталия Борисюка, Юрия Горбунова, Лилии Ребрик и Алексея Вертинского вместе с героями чеховских комедий-шуток подарит хорошее настроение и надежду.

Все собранные средства будут переданы на реабилитацию выдающегося журналиста и театрального критика Олега Вергелиса. Купить билеты удобно по ссылке.

Олег Вергелис – художественный обозреватель, редактор отдела культуры журнала Зеркало недели, публицист, заслуженный журналист Украины, автор и ведущий циклов телепрограмм на телеканале "Культура", член Национального Шевченковского комитета, Национального союза театральных деятелей Украины и Союза журналистов Украины, доцент кафедры журналистики Института международных отношений (НАУ), лауреат Международной литературной премии имени Юрия Долгорукого и Гоголевской премии, обладатель спецотличия "Золотое перо" от НСТДУ. Это далеко не полный перечень деятельности и достижений Олега Вергелиса. О таких людях говорят –интеллектуальная элита нации.

Карта ПриватБанка 5168 7453 0215 4692 (Самборская Юлия Леонидовна).

Перечисляя средства, очень просим писать цель платежа: на реабилитацию Олега Вергелиса.

Видеоролик спектакля.

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