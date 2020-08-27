Звезда 'Тату' Волкова об экс-возлюбленном: он сломал мне челюсть в трех местах

Российская певица, бывшая солистка поп-группы "Тату" Юлия Волкова рассказала о жестоком избиении экс-бойфрендом.

Откровения артистки прозвучали в фильме "Исповедь", опубликованном на платформе Premier. По словам Волковой, она долгое время встречалась с мужчиной иностранцем. Поначалу все было хорошо, однако вскоре он начал сильно ревновать певицу, с чем она не могла смириться. Когда артистка хотела закончить отношения с возлюбленным, он избил ее, сломав челюсть в трех местах (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Все завершилось на улице, трагично, с битьем, со сломанной челюстью в трех местах. Я на земле... Люди пытаются его от меня отодрать, оторвать. Когда пришла в себя, увидела, что уже в машине скорой. Помню, держала лицо руками, потому что оно у меня... не держалось. Не плакала, старалась улыбаться, потому что рядом были дети. Я не должна была их напугать, они и так были напуганы. Улыбалась и говорила: "Дети, все хорошо, это просто выбитая челюсть, ничего страшного нет", – рассказала Юлия.

Юлия Волкова рассказала о жестоком избиении экс-бойфрендом (Instagram Юлии Волковой)

Вскоре после инцидента Волкова улетела в Стамбул (Турция), где перенесла сложную операцию на челюсти. В полицию на бойфренда она заявлять не стала, о чем сейчас жалеет.

"Этот человек до сих пор преследует цель, чтобы меня не было в живых. Пока я жива, он спокойно жить не будет. Больная любовь, когда человек любит как маньяк. Он может любить и убить", – подытожила звезда.

Волкова призналась, что экс-возлюбленный сломал ей челюсть в трех местах (скриншот с видео)

Ранее OBOZREVATEL рассказал, чем сейчас занимается бывшая солистка поп-группы "Тату" Юлия Волкова и как она изменилась со времен начала своей карьеры.

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