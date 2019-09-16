Звезда "Танців з зірками" вышла замуж в прямом эфире: трогательное видео

В четвертом выпуске шоу "Танці з зірками" в воскресенье, 15 сентября, состоялась свадьба примы-балерины Екатерины Кухар и премьера Александра Стоянова.

Церемонию бракосочетания в прямом эфире провели ведущие проекта Юрий Горбунов и Тина Кароль. Видео разместили на официальном Youtube-канале шоу.

Под венец Кухар повел Горбунов. Танцоры обменялись клятвами верности и скрепили союз поцелуем.

Стоянов подарил своей супруге танец.

Кроме того, в эфире шоу состоялся первый свадебный танец. Отметим, что прима-балерина Кухар также призналась, что они с Александром обвенчались в церкви ровно пять лет назад.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в воскресенье, 15 сентября, в 21:00 прошел четвертый эфир шоу "Танці з зірками". 12 пар судили Влад Яма, Екатерина Кухар, а также хореограф Франсиско Гомес.

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