Звезда "Папиных дочек" и 46-летний Авербух впервые рассказали о своем романе

25-летняя звезда "Папиных дочек" Елизавета Арзамасова и 46-летний фигурист Илья Авербух впервые рассказали о своем романе.

Звезды стали гостями программы "Вечерний Ургант". Это был их первый совместный выход в свет. На вопрос, когда начались их отношения, пара решила не отвечать (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Вот мы здесь, вот мы вместе, вот мы счастливы!" – поделился Авербух.

Также фигурист признался, что для него стало сюрпризом хобби Арзамасовой – она увлекается мотокроссом. Во время карантина он решил ее поразить и прокатить на квадроцикле.

"Я посадил ее сзади, все хорошо, заезжаем в лес, там одноколейка. Я думаю: "Надо ехать вперед, хотя впереди лужа, но я не должен останавливаться, я мужчина". И я все время спрашивал Лизу: "Тебе не страшно?". "Нет-нет", – отвечала она", – рассказал Авербух.

По его словам, в результате квадроцикл застрял, из-за чего актрисе пришлось его толкать. Хореограф также заявил, что они с Арзамасовой не хотели афишировать свои отношения, однако ради шоу "Вечерний Ургант" решили сделать исключение.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские СМИ сфотографировали 25-летнюю Лизу и 46-летнего Илью на одной из летних веранд Москвы. Позже они подтвердили свои отношения. Девушку сразу же начали критиковать за роман.