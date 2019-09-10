Звезда "Моей прекрасной няни" впервые появилась в соцсетях после слухов о раке

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк впервые за две недели обновила свой аккаунт в Instagram, после слухов о том, что у нее рак головного мозга.

Предыдущий пост датируется 26 августа. В новой публикации артистка разместила архивный кадр со съемок сериала "Моя прекрасная няня".

"Попробуем описать няню Вику тремя эмодзи? И не забывайте смотреть "Мою прекрасную няню", - подписала фото Анастасия.

Отметим, что Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке, которые распространили некоторые СМИ.

Как писал OBOZREVATEL, ранее СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк, известной по главной роли в популярном сериале 2000-х "Моя прекрасная няня", диагностировали онкологическое заболевание.

Позже стало известно, что артистка отменила спектакли в театре и перестала появляться на светских мероприятиях.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!