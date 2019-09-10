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10 сентября • обновлено в 22:25
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Звезда "Моей прекрасной няни" впервые появилась в соцсетях после слухов о раке

15.6т Читать материал на украинском

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк впервые за две недели обновила свой аккаунт в Instagram, после слухов о том, что у нее рак головного мозга.

Предыдущий пост датируется 26 августа. В новой публикации артистка разместила архивный кадр со съемок сериала "Моя прекрасная няня".

Звезда "Моей прекрасной няни" впервые появилась в соцсетях после слухов о раке
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"Попробуем описать няню Вику тремя эмодзи? И не забывайте смотреть "Мою прекрасную няню", - подписала фото Анастасия.

Отметим, что Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке, которые распространили некоторые СМИ.

Звезда "Моей прекрасной няни" впервые появилась в соцсетях после слухов о раке

Как писал OBOZREVATEL, ранее СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк, известной по главной роли в популярном сериале 2000-х "Моя прекрасная няня", диагностировали онкологическое заболевание.

Позже стало известно, что артистка отменила спектакли в театре и перестала появляться на светских мероприятиях.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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BROTHER FOREST
BROTHER FOREST
Красивая женщина..Украинка!!!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Одна роль у нее только и была нормальная это няня)))на большее таланта нет)))а фильм где она агент так это комедия полная))))))))няня с пистолетом)))))))))эта роль похоронила ее карьеру)))))))
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Артеллерист Моня,Зато, как женщина она шикарная, все при ней и красота, и рот, и ноги длинные, и волосы черные, и сиси с попой в порядке. Красивая женщина, настоящая украиночка.
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