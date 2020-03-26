Звезда КВН Герра Гигашвилли, капитан команды "Сборная Физтеха" жестко высказался о россиянах, нарушающих карантин.

Так, по словам комика, на улицах подростки до сих пор играют в футбол. А детские площадки переполнены родителями с детьми. Гигашвилли заявил, что такое несерьезное отношение к вирусу может сказаться на здоровье других людей и на их зарплатах. А также отметил, что если бы он был у власти – наказывал бы нарушителей. Об этом артист написал на своей странице в Instagram.

Герра Гигашвилли Фото: instagram/gigashvili.gerra

"В России невозможна никакая революция. Люди не могут сплотиться даже в борьбе с болезнью. Детские площадки полны людей с детьми. Школьники полными коробками играют в футбол. Был бы мэром – жестко бы за это наказывал родителей. Вы, бл*ть, не понимаете, что возможная эпидемия скажется, если не на вашем здоровье, то на ваших будущих зарплатах? Что ничего не будет работать, пока вирус гуляет по улице? Ты может и перенесешь это легко. Ты же молодой, а что с другими будет – пох*р", – написал Гигашвилли.

Герра Гигашвилли Фото: instagram/gigashvili.gerra

Также он добавил, что людям нужно задуматься над тем, что если из-за своего равнодушия они получат травму или заболеют – им некому будет помочь. Ведь больницы могут быть переполнены. Поэтому Гигашвилли призвал всех думать о других людях и оставаться дома, тем самым спасая чужие жизни.

Герра Гигашвилли Фото: instagram/gigashvili.gerra

"Нужно быть имбецилом, чтобы не понимать, что тебя с какой-то неожиданной травмой или болезнью пошлют нах*р, из-за возможного отсутствия больничных коек... Представьте, что вы не вышли на улицу и спасли жизнь человека. Не свою", – подытожил комик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сенатор Совета Федерации РФ Олег Морозов потребовал отправить украинского рэпера Джигана в больницу из-за нарушения карантина.

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