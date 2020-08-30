Актриса студии "Квартал 95" Елена Кравец вылечилась от коронавируса.

Об этом артистка сообщила вечером в субботу, 29 августа, на своей странице в Instagram. Кравец рассказала, что сделала тест на COVID-19, который показал отрицательный [отсутствие вируса] результат.

"Спасибо вам за поддержку, люди мои! Берегите себя!" – написала Кравец. До этого актриса рассказала, что у нее был легкий случай протекания коронавирусной болезни, поэтому она рассчитывает скоро вернуться к работе.

Кравец подписала фото: когда получил отрицательный результат теста и смотришь вслед этой бяке коронавирусной! Instagram Елены Кравец

Звезда "Квартала" Кравец поборола коронавирус

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский певец Сергей Бабкин вместе с женой Снежаной заразились коронавирусом. У женщины симптомы появились 24 августа, а у артиста – через несколько дней.

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