Норвежский актер и звезда сериала "Игра престолов" Кристофер Хивью заразился коронавирусом COVID-19.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram, опубликовав пост.

Кристофер Хивью Getty

Так, по словам 41-летнего актера, у него лишь легкие симптомы простуды. Сейчас он и его семья будут находиться в изоляции.

"Привет из Норвегии! К сожалению, мой тест на коронавирус оказался положительным. Я и моя семья решили изолироваться, мы будем дома так долго, как это требуется. Мы в добром здравии, у меня лишь легкие симптомы простуды. Но есть люди в зоне риска, для которых этот диагноз может нести разрушительные последствия, поэтому я призываю вас всех быть предельно осторожными: мыть руки, держаться на расстоянии 1,5 метра от других людей, отправиться на карантин, просто делать все возможное, чтобы остановить распространение вируса. Вместе мы сможем с ним бороться и предотвратить кризис в наших больницах. Пожалуйста, заботьтесь друг о друге, держите дистанцию и будьте здоровы!", – обратился к поклонникам Кристофер, опубликовав фото со своей женой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко заразилась новым китайским коронавирусом COVID-19. Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram 15 марта, уточнив, что болеет уже почти неделю.

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