Звезда 'Домашнего ареста' отдыхает в Крыму. Фото

Российская актриса Марина Александрова сейчас отдыхает в Крыму.

Летними снимками 37-летняя артистка делится у себя в Instagram.

Марина Александрова (Источник – Страница Марины Александровой в Instagram)

На одном из фото звезда запечатлена с семилетним сыном Андреем. В подписи к снимку Марина отметила, что это их первый совместный поход в горы.

Марина Александрова (Источник – Страница Марины Александровой в Instagram)

Кто еще отдыхает со звездой популярного российского сериала "Домашний арест", пока не известно. Помимо снимков горных пейзажей, Александрова также разместила селфи, где позирует в купальнике и с мокрыми волосами.

"Свежее морское жаркое фото, как заказывали", – подписала солнечный кадр актриса.

Марина Александрова (Источник – Страница Марины Александровой в Instagram)

Скриншот

Напомним, Марина Александрова замужем за режиссером Андреем Болтенко, которому родила двоих детей – сына Андрея и дочь Екатерину.

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