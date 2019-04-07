Зовет маму: появилось трогательное видео с сыном умершей Фриске

Сестра Жанны Фриске Наталья поделилась трогательным видео с сыном певицы Платоном. 7 апреля ему исполнилось шесть лет.

На архивной записи мальчик играет с собакой по имени Джесс и зовет маму. Видео она разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Жанна Фриске с сыном kleo.ru

"Мой маленький принц, с твоим днем тебя. Очень скучаем по тебе. Пусть тебя окружают только добрые и искрение люди. Я люблю тебя", — подписала публикацию Наталья.

Последние годы родственникам Жанны Фриске не дают видеться с Платоном из-за ссоры с Дмитрием Шепелевым.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее семья Фриске получила возможность увидеться с сыном покойной певицы Платоном, к которому их не пускал Дмитрий Шепелев. Кроме того, тайный любовник артистки перестал скрывать правду о ее ребенке. Как выяснилось ранее, у танцора по имени Петр был продолжительный роман с Фриске.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!