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7 февраля • обновлено в 08:22
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Знаменитые украинские певцы внезапно породнились: опубликовано видео церемонии

7.9т
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Украинская певица Наталья Карпа окрестила свою дочь, которую она родила в конце декабря 2019 года.

Видео церемонии появилось в Instagram ее подруги, телеведущей Соломии Витвицкой. Кумом супругов стал известный украинский музыкант, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя.

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Кроме того, на церемонии присутствовала певица Светлана Тарабарова, которая является другом семьи. А также телеведущая Екатерина Осадчая. Судя по видео в сториз, она снимала очередной сюжет для своей программы "Світське життя".

Катя Осадча

Катя Осадча

Инстаграм @krapelka

Тополя с крестницей

Тополя с крестницей

Инстаграм @krapelka

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне популярный украинский певец Сергей Бабкин в четвертый раз стал отцом. Его жена Снежана родила мальчика.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Юрко Медянык
Персоны
Тарас Тополя Наталка Карпа
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