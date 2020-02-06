Знаменитые украинские певцы внезапно породнились: опубликовано видео церемонии

Украинская певица Наталья Карпа окрестила свою дочь, которую она родила в конце декабря 2019 года.
Видео церемонии появилось в Instagram ее подруги, телеведущей Соломии Витвицкой. Кумом супругов стал известный украинский музыкант, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя.
У Злати тепер є надійні захисники❤️ Вітаю @natalkakarpa та @jacki_boy89 з хрещенням донечки! А @tarastopolia @antoniantn з тим, що тепер мають таку чарівну похресницю! Тим паче, що Тарас давно мріє про донечку 😉🤘 І до речі, якраз про це і розпитала у нього - підписуйтесь на телеграм-канал "Особливе з Соломією". Лінк є у профілі 👌 #хрестини #Карпа #злата
Кроме того, на церемонии присутствовала певица Светлана Тарабарова, которая является другом семьи. А также телеведущая Екатерина Осадчая. Судя по видео в сториз, она снимала очередной сюжет для своей программы "Світське життя".
Катя Осадча
Инстаграм @krapelka
Тополя с крестницей
Инстаграм @krapelka
Как сообщал OBOZREVATEL, в июне популярный украинский певец Сергей Бабкин в четвертый раз стал отцом. Его жена Снежана родила мальчика.
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