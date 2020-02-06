Знаменитые украинские певцы внезапно породнились: опубликовано видео церемонии

Украинская певица Наталья Карпа окрестила свою дочь, которую она родила в конце декабря 2019 года.

Видео церемонии появилось в Instagram ее подруги, телеведущей Соломии Витвицкой. Кумом супругов стал известный украинский музыкант, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя.

Кроме того, на церемонии присутствовала певица Светлана Тарабарова, которая является другом семьи. А также телеведущая Екатерина Осадчая. Судя по видео в сториз, она снимала очередной сюжет для своей программы "Світське життя".

Катя Осадча Инстаграм @krapelka

Тополя с крестницей Инстаграм @krapelka

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне популярный украинский певец Сергей Бабкин в четвертый раз стал отцом. Его жена Снежана родила мальчика.

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