"Живот некрасивый": располневшую Борисову разгромили из-за фото в купальнике

Российская телеведущая Дана Борисова, которая недавно проходила курс реабилитации от наркозависимости, показала фигуру в купальнике.
Фотографией артистка поделилась на своей странице в Instagram.
Дана Борисова
Instagram @danaborisova_official
На фото Борисова запечатлена в соблазнительном купальнике во время отдыха на пляже.
Однако пользователи раскритиковали фигуру телеведущей. Подписчики отметили, что Дана поправилась.
Кроме того, на вопрос одной из поклонниц, какой вес у звезды сейчас, Борисова сама ответила в комментариях – 53 килограмма. Однако пользователи решили, что телеведущая сказала неправду:
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