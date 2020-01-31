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31 января • обновлено в 09:00
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"Живот некрасивый": располневшую Борисову разгромили из-за фото в купальнике

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Российская телеведущая Дана Борисова, которая недавно проходила курс реабилитации от наркозависимости, показала фигуру в купальнике.

Фотографией артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Дана Борисова

Дана Борисова

Instagram @danaborisova_official

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На фото Борисова запечатлена в соблазнительном купальнике во время отдыха на пляже.

Однако пользователи раскритиковали фигуру телеведущей. Подписчики отметили, что Дана поправилась.

"Живот некрасивый": располневшую Борисову разгромили из-за фото в купальнике
"Живот некрасивый": располневшую Борисову разгромили из-за фото в купальнике
"Живот некрасивый": располневшую Борисову разгромили из-за фото в купальнике
"Живот некрасивый": располневшую Борисову разгромили из-за фото в купальнике
"Живот некрасивый": располневшую Борисову разгромили из-за фото в купальнике
"Живот некрасивый": располневшую Борисову разгромили из-за фото в купальнике

Кроме того, на вопрос одной из поклонниц, какой вес у звезды сейчас, Борисова сама ответила в комментариях – 53 килограмма. Однако пользователи решили, что телеведущая сказала неправду:

"Живот некрасивый": располневшую Борисову разгромили из-за фото в купальнике
"Живот некрасивый": располневшую Борисову разгромили из-за фото в купальнике
"Живот некрасивый": располневшую Борисову разгромили из-за фото в купальнике
"Живот некрасивый": располневшую Борисову разгромили из-за фото в купальнике
"Живот некрасивый": располневшую Борисову разгромили из-за фото в купальнике

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Автор
Анна Михно
Персона
Дана Борисова
Место
Россия
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Да старая она уже какой ещё живот то у не должен быть?затяганая уже до упора
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