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9 апреля • обновлено в 18:18
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Жену Джигана Самойлову могут арестовать: что случилось

2.8т
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Звезда Instagram Оксана Самойлова, которая недавно заявила о своем решении развестись с рэпером Джиганом, может быть арестована.

Так, за 31-летней женщиной числятся штрафы на общую сумму в 12,5 тысяч рублей за нарушения правил дорожного движения, срок уплаты которых истек. Пока они не оплачены, Самойловой грозит арест на 15 суток, сообщает "Комсомольская Правда".

Оксана Самойлова и Джиган

Оксана Самойлова и Джиган

Фото: instagram/samoylovaoxana

"31-летняя девушка имеет штрафы за неправильную перевозку детей, за превышение скорости, а также за езду в неположенных местах. По нескольким штрафам девушке грозит привлечение по статье 20.25 КоАП РФ. А это уже подразумевает арест на срок до 15 суток. Эти штрафы Оксана получила еще в конце 2019 года. Общая сумма неоплаченных штрафов 12,5 тыс. рублей", – рассказал источник в правоохранительных органах изданию.

Оксана Самойлова

Оксана Самойлова

Фото: instagram/samoylovaoxana

К слову, многочисленные нарушения числятся за двумя автомобилями: Cadillac Escalade ESV и Rolls-Royce Wraith. Инсайдеры отметили, что по их информации, за рулем автомобилей чаще можно увидеть супруга Оксаны Джигана. Но, несмотря на это, отвечать перед законом придется все же 31-летней женщине, так как авто записаны на ее имя.

Джиган

Джиган

Фото: instagram/iamgeegun

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Автор
Кристина Долматова
Персоны
Оксана Самойлова Джиган
Место
Россия
Теги
Новости России шоу шоу-бизнес
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Ivani Rezo
Ivani Rezo
Пара мартышек
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Гоша Злой
Гоша Злой
спасибо обоз за хорошую новость
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