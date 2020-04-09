Жену Джигана Самойлову могут арестовать: что случилось

Звезда Instagram Оксана Самойлова, которая недавно заявила о своем решении развестись с рэпером Джиганом, может быть арестована.
Так, за 31-летней женщиной числятся штрафы на общую сумму в 12,5 тысяч рублей за нарушения правил дорожного движения, срок уплаты которых истек. Пока они не оплачены, Самойловой грозит арест на 15 суток, сообщает "Комсомольская Правда".
Оксана Самойлова и Джиган
Фото: instagram/samoylovaoxana
"31-летняя девушка имеет штрафы за неправильную перевозку детей, за превышение скорости, а также за езду в неположенных местах. По нескольким штрафам девушке грозит привлечение по статье 20.25 КоАП РФ. А это уже подразумевает арест на срок до 15 суток. Эти штрафы Оксана получила еще в конце 2019 года. Общая сумма неоплаченных штрафов 12,5 тыс. рублей", – рассказал источник в правоохранительных органах изданию.
Оксана Самойлова
Фото: instagram/samoylovaoxana
К слову, многочисленные нарушения числятся за двумя автомобилями: Cadillac Escalade ESV и Rolls-Royce Wraith. Инсайдеры отметили, что по их информации, за рулем автомобилей чаще можно увидеть супруга Оксаны Джигана. Но, несмотря на это, отвечать перед законом придется все же 31-летней женщине, так как авто записаны на ее имя.
Джиган
Фото: instagram/iamgeegun
Как сообщал OBOZREVATEL:
У Джигана и его жены Оксаны Самойловой 18 февраля 2020 года родился четвертый ребенок.
Пара также воспитывает трех дочерей.
Спустя несколько недель после родов Самойловой Джиган начал снимать странные видео, находясь в нетрезвом состоянии, и выкладывать их в сети.
Позже стало известно, что артист лечится в наркологической клинике и, вероятно, разошелся с женой.
За несколько дней до признания Самойловой о разводе с мужем, в СМИ появилась информация о том, что Джиган решил продать дом, в котором он жил с женой и детьми.
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