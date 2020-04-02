Жена российского певца Владимира Преснякова-младшего Наталья Подольская призналась, что артист время от времени злоупотребляет алкоголем, а также назвала его "бабником".

Соответствующее заявление женщина сделала в эфире программы "Секрет на миллион" с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Об этом сообщает издание Рамблер.

Наталья Подольская и Владимир Пресняков-младший Фото: instagram/nataliapodolskaya

"Жена артиста деликатно говорит, что он порой "перебирает" с алкоголем, ведь в семейной жизни сейчас ее все устраивает. Тем не менее она считает Владимира "пьяницей, ловеласом и бабником", о чем с улыбкой заявила ведущей Лере Кудрявцевой", – пишет издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Подольская поделилась откровенным фото и прямо в комментарии к нему извинилась перед мужем Владимиром Пресняковым-младшим.

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