МоваЯзык

Топ-темы:

Жена Павлика рассказала, как живет певец после смерти сына

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Люди
3,5 т.
Виктор Павлик болезненно переживает потерю сына

Виктор Павлик болезненно переживает потерю сына. 24 Канал

Жена украинского певца Виктора Павлика, младший сын которого умер 7 августа, Екатерина Репяхова призналась, что артист болезненно переживает потерю 21-летнего Павла.

Об этом она рассказала в сториз на своей странице в Instagram. По ее словам, состояние музыканта меняется ежеминутно, поэтому она постоянно находится рядом с ним. Она также добавила, что на днях Павлик отправляется на гастроли.

"Может забывать, отвлекаться, улыбаться. Даже пошутить может, но все это через секунду прекращается, и он просто начинает плакать, сильно плакать. Постоянно смотрит фотографии. В общем, трудно", – отметила Репяхова.

Павел Павлик умер 7 августа

Павел Павлик умер 7 августа ukrainci.com.ua

Напомним, ранее крестная мать сына певца Анжелика Рудницкая показала снимки с похорон Павла Павлика, написав трогательное обращение к своему крестнику. Также отец умершего парня Виктор Павлик показал в сети трогательное видео с сыном в его последние дни жизни. От тяжелой болезни и 18 курсов химиотерапии парень практически не мог говорить и не открывал глаз.

Как сообщал OBOZREVATEL:

УкраинараксмертьВиктор Павлик
Поделиться в Facebook
  2. Шоу
  3. Люди