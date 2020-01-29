"Может я Мухаммеда хочу?" Брошенная жена Остапчука намекнула на его бисексуальность

Супруга украинского телеведущего Владимира Остапчука Елена Войченко рассказала о многочисленных изменах шоумена, которые и стали причиной развода пары. А также намекнула на его бисексуальность.

Так, по словам женщины, конкурс "Евровидение", ведущим которого Остапчук стал в 2017 году, вскружил ему голову. Он стал более уверенным в себе и решил пожить "на полную катушку". Тогда Владимир решил уйти от Елены к другой женщине, однако через две недели передумал. Войченко отметила, что он долго не мог определиться, чего же он хочет "одну женщину, вторую или же Мухаммеда". Об этом она рассказала в интервью изданию "Факты".

Елена Войченко и Владимир Остапчук Фото: instagram/vova_ostapchuk

"Евровидение для него – это огромный скачок в популярности, причем в международной популярности. Когда внимание со всех сторон, и не только от женщин, а и от мужчин. Он сразу такой подумал, что наконец все увидели, какой он классный. Ага, женщины: нет, эта уже не нужна, и эта уже не нужна...А потом человек мне сказал: "Нет, я хочу изменить свою жизнь кардинально, уйти к другой женщине. Но потом прошло буквально две недели и ему расхотелось, потому что уже этого тоже не хочется. И это не хочу, и это не хочу. И Мухаммед пишет, может я Мухаммеда хочу? Ну, то есть вот в таком формате", – поделилась Войченко.

Елена Войченко и Владимир Остапчук Фото: instagram/vova_ostapchuk

Кроме того, она добавила, что раньше прощала предательства мужа. Но появление постоянной любовницы стерпеть не смогла. Поэтому в августе попросила Остапчука уйти, а спустя месяц он подал на развод.

Владимир Остапчук с семьей Фото: instagram/vova_ostapchuk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телеведущий Владимир Остапчук разжег среди украинцев споры заявлением о разводе.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!