Главная Новости
29 января • обновлено в 15:56
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Может я Мухаммеда хочу?" Брошенная жена Остапчука намекнула на его бисексуальность

2.1т
Читать материал на украинском

Супруга украинского телеведущего Владимира Остапчука Елена Войченко рассказала о многочисленных изменах шоумена, которые и стали причиной развода пары. А также намекнула на его бисексуальность.

Так, по словам женщины, конкурс "Евровидение", ведущим которого Остапчук стал в 2017 году, вскружил ему голову. Он стал более уверенным в себе и решил пожить "на полную катушку". Тогда Владимир решил уйти от Елены к другой женщине, однако через две недели передумал. Войченко отметила, что он долго не мог определиться, чего же он хочет "одну женщину, вторую или же Мухаммеда". Об этом она рассказала в интервью изданию "Факты".

Елена Войченко и Владимир Остапчук

Елена Войченко и Владимир Остапчук

Фото: instagram/vova_ostapchuk

"Евровидение для него это огромный скачок в популярности, причем в международной популярности. Когда внимание со всех сторон, и не только от женщин, а и от мужчин. Он сразу такой подумал, что наконец все увидели, какой он классный. Ага, женщины: нет, эта уже не нужна, и эта уже не нужна...А потом человек мне сказал: "Нет, я хочу изменить свою жизнь кардинально, уйти к другой женщине. Но потом прошло буквально две недели и ему расхотелось, потому что уже этого тоже не хочется. И это не хочу, и это не хочу. И Мухаммед пишет, может я Мухаммеда хочу? Ну, то есть вот в таком формате", – поделилась Войченко.

Елена Войченко и Владимир Остапчук

Елена Войченко и Владимир Остапчук

Фото: instagram/vova_ostapchuk

Кроме того, она добавила, что раньше прощала предательства мужа. Но появление постоянной любовницы стерпеть не смогла. Поэтому в августе попросила Остапчука уйти, а спустя месяц он подал на развод.

Владимир Остапчук с семьей

Владимир Остапчук с семьей

Фото: instagram/vova_ostapchuk

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телеведущий Владимир Остапчук разжег среди украинцев споры заявлением о разводе.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Кристина Долматова
Персона
Владимир Остапчук
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
10
3
Смешно
2
Интересно
2
Печально
7
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Гоша Злой
Гоша Злой
ну и кто это?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги