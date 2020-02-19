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19 февраля • обновлено в 14:08
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"Ждут, когда случатся трупы": Шнуров разнес росСМИ из-за безразличия

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Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров атаковал росСМИ из-за безразличия к проблеме "черного неба" в Красноярске.

Так, на своей странице в Instagram артист опубликовал стихотворение.

Сергей Шнуров

Сергей Шнуров

youtube.com

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"Ты мошну свою побрей!" Шнуров жестко ответил протоиерею РПЦ на "проституток"

Свой пост Шнуров проиллюстрировал фотографиями Красноярска и скриншотам обращений его жителей, которые попросили помощи у певца.

"Я чего-то не пойму,

Тема всем неинтересна?

Красноярск стоит в дыму,

Люди пишут, мол пи**ец нам.

В новостях молчат. Ни строчки.

Ни пол-строчки, даже мема.

Типо эти заморочки,

Чисто местная проблема.

Эти новости некрупны?

Темка так себе слаба?

Ждут когда случатся трупы,

Вот тогда забьют в набат.

Да и то не очень сразу.

Срочно? Точка. Запятая.

Можем освещать заразу,

Только если из Китая.

Шнуров разнес росСМИ из-за безразличия

Instagram @shnurovs

Шнуров разнес росСМИ из-за безразличия

Instagram @shnurovs

Шнуров разнес росСМИ из-за безразличия

Instagram @shnurovs

В комментариях пользователи поддержали артиста:

Шнуров разнес росСМИ из-за безразличия
Шнуров разнес росСМИ из-за безразличия
Шнуров разнес росСМИ из-за безразличия
Шнуров разнес росСМИ из-за безразличия
Шнуров разнес росСМИ из-за безразличия
Шнуров разнес росСМИ из-за безразличия
Шнуров разнес росСМИ из-за безразличия

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сергей Шнуров жестко высказался о вспышке коронавируса.

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Автор
Анна Михно
Персона
Сергей Шнуров
Место
Россия
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