"Ждут, когда случатся трупы": Шнуров разнес росСМИ из-за безразличия

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров атаковал росСМИ из-за безразличия к проблеме "черного неба" в Красноярске.
Так, на своей странице в Instagram артист опубликовал стихотворение.
Сергей Шнуров
youtube.com
Свой пост Шнуров проиллюстрировал фотографиями Красноярска и скриншотам обращений его жителей, которые попросили помощи у певца.
"Я чего-то не пойму,
Тема всем неинтересна?
Красноярск стоит в дыму,
Люди пишут, мол пи**ец нам.
В новостях молчат. Ни строчки.
Ни пол-строчки, даже мема.
Типо эти заморочки,
Чисто местная проблема.
Эти новости некрупны?
Темка так себе слаба?
Ждут когда случатся трупы,
Вот тогда забьют в набат.
Да и то не очень сразу.
Срочно? Точка. Запятая.
Можем освещать заразу,
Только если из Китая.
Instagram @shnurovs
Instagram @shnurovs
Instagram @shnurovs
В комментариях пользователи поддержали артиста:
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сергей Шнуров жестко высказался о вспышке коронавируса.
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