"Ждут, когда случатся трупы": Шнуров разнес росСМИ из-за безразличия

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров атаковал росСМИ из-за безразличия к проблеме "черного неба" в Красноярске.

Так, на своей странице в Instagram артист опубликовал стихотворение.

Сергей Шнуров youtube.com

Свой пост Шнуров проиллюстрировал фотографиями Красноярска и скриншотам обращений его жителей, которые попросили помощи у певца.

"Я чего-то не пойму,

Тема всем неинтересна?

Красноярск стоит в дыму,

Люди пишут, мол пи**ец нам.

В новостях молчат. Ни строчки.

Ни пол-строчки, даже мема.

Типо эти заморочки,

Чисто местная проблема.

Эти новости некрупны?

Темка так себе слаба?

Ждут когда случатся трупы,

Вот тогда забьют в набат.

Да и то не очень сразу.

Срочно? Точка. Запятая.

Можем освещать заразу,

Только если из Китая.

Instagram @shnurovs

Instagram @shnurovs

Instagram @shnurovs

В комментариях пользователи поддержали артиста:

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Сергей Шнуров жестко высказался о вспышке коронавируса.

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