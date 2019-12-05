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5 декабря • обновлено в 21:08
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Зеленский вручил важную государственную награду Притуле: чем он отличился

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Президент Украины Владимир Зеленский в честь Международного дня волонтера наградил государственной наградой телеведущего Сергея Притулу.

В соответствующем указе президента уточняется, что известный волонтер получил орден "За заслуги" III степени.

"За гражданское мужество, весомый личный вклад в развитие волонтерского движения, укрепление обороноспособности и безопасности Украинского государства, активную благотворительную и гуманистическую деятельность", — сказано в указе.

Притула с украинскими бойцами

Притула с украинскими бойцами

Фото: Facebook Сергея Притулы

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Как известно, с начала войны на Донбассе Притула постоянно помогал украинским бойцам. Он возил необходимые вещи, организовывал сборы средств по всей стране, а результатами делился в соцсетях, рассказывая гражданам о том, в каких условиях на передовой находятся наши защитники.

Также награды за заслуги получили еще 24 волонтера. Орден III степени получили: председатель Всеукраинской организации "Пласт" Андрийчук Станислав Викторович, член общественной организации "Международный союз волонтеров Украины" Коваль Сергей Алексеевич, активист общественного объединения "Хелп Армии" Таубе Андрей Борисович.

Сергей Притула на Донбассе

Сергей Притула на Донбассе

Фото: Facebook Сергея Притулы

Также в списке: водитель-санитар благотворительной организации "Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова" Тира Юрий Степанович и волонтер Тополь Тарас Владимирович.

Сергей Притула - волонтер

Сергей Притула - волонтер

Фото: Facebook Сергея Притулы

Зеленский вручил важную государственную награду Притуле: чем он отличился

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Притула потроллил бывшего участника шоу "Файна Юкрайна" Андрея Молочного за заявления о "толпах фашистов" в Киеве. Он написал рассказ, действие которого происходит в супермаркете. Героиня истории – бабушка-фанатка СССР, которую окружила толпа "фашистов".

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Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Автор
Дмитрий Гриневич
Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Сергей Притула Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
волонтерство
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