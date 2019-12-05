Зеленский вручил важную государственную награду Притуле: чем он отличился

Президент Украины Владимир Зеленский в честь Международного дня волонтера наградил государственной наградой телеведущего Сергея Притулу.

В соответствующем указе президента уточняется, что известный волонтер получил орден "За заслуги" III степени.

"За гражданское мужество, весомый личный вклад в развитие волонтерского движения, укрепление обороноспособности и безопасности Украинского государства, активную благотворительную и гуманистическую деятельность", — сказано в указе.

Притула с украинскими бойцами Фото: Facebook Сергея Притулы

Как известно, с начала войны на Донбассе Притула постоянно помогал украинским бойцам. Он возил необходимые вещи, организовывал сборы средств по всей стране, а результатами делился в соцсетях, рассказывая гражданам о том, в каких условиях на передовой находятся наши защитники.

Также награды за заслуги получили еще 24 волонтера. Орден III степени получили: председатель Всеукраинской организации "Пласт" Андрийчук Станислав Викторович, член общественной организации "Международный союз волонтеров Украины" Коваль Сергей Алексеевич, активист общественного объединения "Хелп Армии" Таубе Андрей Борисович.

Сергей Притула на Донбассе Фото: Facebook Сергея Притулы

Также в списке: водитель-санитар благотворительной организации "Первый добровольческий мобильный госпиталь имени Николая Пирогова" Тира Юрий Степанович и волонтер Тополь Тарас Владимирович.

Сергей Притула - волонтер Фото: Facebook Сергея Притулы

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Притула потроллил бывшего участника шоу "Файна Юкрайна" Андрея Молочного за заявления о "толпах фашистов" в Киеве. Он написал рассказ, действие которого происходит в супермаркете. Героиня истории – бабушка-фанатка СССР, которую окружила толпа "фашистов".

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