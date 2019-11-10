"Мы все молимся!" Стало известно об изменениях состояния Заворотнюк

Самочувствие российской актрисы, известной по роли в сериале "Моя прекрасная няня", Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали рак головного мозга (глиобластому), улучшилось.
Об этом в своем Instagram написал продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин. Он рассказал о приближенном к артистке источнике.
"Очень осторожно, очень аккуратно скажу, что самые страшные прогнозы не сбываются и Насте становится лучше. Она, вроде бы, идёт на поправку", – отметил Разин.
У Заворотнюк рак: актрисе стало лучше
utro.ru
"К сожалению, мой источник, который ранее контактировал с врачом Насти, сейчас с ней не общается. Но по тем сообщениям, которые приходят ко мне, ей действительно становится лучше и мы все молимся, чтобы её здоровье восстановилось и она, как можно быстрее, вернулась к нам. Настя, мы все молимся за тебя!" – добавил продюсер.
Очень осторожно, очень аккуратно скажу, что самые страшные прогнозы не сбываются и Насте становится лучше. Она, вроде бы, идёт на поправку. К сожалению, мой источник, который ранее контактировал с врачом Настей, сейчас с ней не общается. Но по тем сообщениям, которые приходят ко мне, Насте действительно становится лучше и мы все молимся, чтобы её здоровье восстановилось и она, как можно быстрее, вернулась к нам. Настя, мы все молимся за тебя.🙏
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже сообщалось, что женщина попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии, ее ввели в медикаментозную кому.
В сети также писали, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября появилась информация о том, что Заворотнюк выписали из больницы. Отмечается, что актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
7 ноября Заворотнюк прервала молчание в соцсетях, написав пост о своем супруге.
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