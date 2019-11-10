"Мы все молимся!" Стало известно об изменениях состояния Заворотнюк

Самочувствие российской актрисы, известной по роли в сериале "Моя прекрасная няня", Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали рак головного мозга (глиобластому), улучшилось.

Об этом в своем Instagram написал продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин. Он рассказал о приближенном к артистке источнике.

"Очень осторожно, очень аккуратно скажу, что самые страшные прогнозы не сбываются и Насте становится лучше. Она, вроде бы, идёт на поправку", – отметил Разин.

У Заворотнюк рак: актрисе стало лучше utro.ru

"К сожалению, мой источник, который ранее контактировал с врачом Насти, сейчас с ней не общается. Но по тем сообщениям, которые приходят ко мне, ей действительно становится лучше и мы все молимся, чтобы её здоровье восстановилось и она, как можно быстрее, вернулась к нам. Настя, мы все молимся за тебя!" – добавил продюсер.

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