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10 ноября • обновлено в 08:49
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"Мы все молимся!" Стало известно об изменениях состояния Заворотнюк

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Самочувствие российской актрисы, известной по роли в сериале "Моя прекрасная няня", Анастасии Заворотнюк, у которой диагностировали рак головного мозга (глиобластому), улучшилось.

Об этом в своем Instagram написал продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин. Он рассказал о приближенном к артистке источнике.

"Очень осторожно, очень аккуратно скажу, что самые страшные прогнозы не сбываются и Насте становится лучше. Она, вроде бы, идёт на поправку", – отметил Разин.

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utro.ru

"К сожалению, мой источник, который ранее контактировал с врачом Насти, сейчас с ней не общается. Но по тем сообщениям, которые приходят ко мне, ей действительно становится лучше и мы все молимся, чтобы её здоровье восстановилось и она, как можно быстрее, вернулась к нам. Настя, мы все молимся за тебя!" – добавил продюсер.

Очень осторожно, очень аккуратно скажу, что самые страшные прогнозы не сбываются и Насте становится лучше. Она, вроде бы, идёт на поправку. К сожалению, мой источник, который ранее контактировал с врачом Настей, сейчас с ней не общается. Но по тем сообщениям, которые приходят ко мне, Насте действительно становится лучше и мы все молимся, чтобы её здоровье восстановилось и она, как можно быстрее, вернулась к нам. Настя, мы все молимся за тебя.🙏

Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm)

Как сообщал OBOZREVATEL:

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
Теги
Новости России Глиобластома
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Он Алекс
Он Алекс
В ООН будут судить Россию-агрессора. Международный суд ООН объявил, что имеет юрисдикцию рассматривать иск Украины против России.....
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