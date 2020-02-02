"Запирала дверь и начинала душить": дочь Успенской ошарашила правдой об издевательствах певицы

Дочь российской певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина заявила об издевательствах со стороны артистки.

Об этом девушка рассказала в студии передачи "Звезды сошлись" на телеканале НТВ.

Любовь Успенская с дочкой Татьяной СтарХит

Выпуск с Плаксиной выйдет в эфир вечером 2 февраля. Однако на официальном сайте шоу был опубликован анонс.

Татьяна Плаксина Кадр из видео

Так, в подводке говорится: "Единственная дочь обвинила Любовь Успенскую в нападении". После чего Татьяна заявляет:

"Она берет и запирает дверь на ключ и начинает меня душить. Мне было, конечно, страшно очень. Но страшнее – это продолжать молчать".

Татьяна Плаксина на шоу "Звезды сошлись" Кадр из видео

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Любовь Успенская рассказала о состоянии ее дочери Татьяны, которая осенью 2018 года попала в аварию на Коста-Рике. На своей странице в Instagram артистка написала откровенный пост, которым надеется остановить поток сплетен и разговоров о ее дочери.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!