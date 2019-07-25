"За*ница не первой свежести": пошлый скандал Шнурова и Собчак получил продолжение

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров продолжил в сети стихотворный баттл со скандальной журналисткой Ксенией Собчак, которая показала ему зад 24 июля.

Он записал видеообращение к телеведущей и разместил его на своей странице в Instagram, зачитав острые рифмы в ее адрес (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Вы мне предлагаете сойтись, в честном риторическом бою. За*ницу не первой свежести в "инстаграме" разместив свою. Рыхлую, широкую, но плоскую. Дряблая чудовищная прыть. И купальника цветной полоской неказистой эту не прикрыть", – заявил он.

Сергей Шнуров ответил Собчак Кадр из видео

Шнуров добавил, что если бы был моложе, то может быть и сошелся с Собчак. "Да и то быть может в стельку пьяным в полной темноте". Он также высмеял разрыв телеведущей с Богомоловым, который "смотрит, и как будто бы не верит – кожа крокодила или гуся".

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Шнуров против Собчак

В комментариях пользователям понравился стих Шнура в ответ на матерное обращение Собчак. "Сергей, это супер! Отличный ответ", "Браво", "Ты лучший", "Зачем реагировать на неё? Почему не игнорить", "Наконец слышу стих в исполнении автора! И это, Шнурова в президенты", – отреагировали пользователи.

Как сообщалOBOZREVATEL, конфликт между Сергеем Шнуровым и Ксенией Собчак начался в прошлом году после того, как музыкант опубликовал в социальных сетях стихотворение, посвященное слухам о возможном разводе Собчак и ее тогдашнего мужа — актера Максима Виторгана.

Спустя некоторое время Ксения ответила лидеру "Ленинграда" на его выпад — тоже в стихотворной форме. Недавно Шнуров заявил, что все ответы Собчак были написаны Богомоловым, на что та пригрозила отомстить.

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