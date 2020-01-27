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27 января • обновлено в 22:48
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Загадочное исчезновение Андрейченко: в Мексике нашли авто актрисы

5.2т
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В Мексике нашли автомобиль пропавшей российской и советской актрисы Натальи Андрейченко.

Все автомобили, в том числе тот, на котором Андрейченко приехала домой в день пропажи, находятся в гараже ее особняка. Об этом сообщил на странице артистки в Instagram ее PR-директор Ян Трунцев.

"Дома никого не оказалось, кроме помощника по хозяйству. Он, придя в 9 утра на работу после выходных, не обнаружил Наталью Андрейченко. Все ее машины, в том числе на которой она приехала домой в субботу, находятся в гараже", – написал он.

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Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике: что известно

Наталья Андрейченко

Наталья Андрейченко

Комсомольская правда

Трунцев также отметил, что в последнии дни Андрейченко плохо себя чувствовала из-за напряженного графика.

В тоже время в социальных сетях появилась информация о том, что актрису якобы нашли. Сообщение об этом появилось от русскоязычных жителей Мексики в группе в Facebook. Там отмечают, что Андрейченко все это время спала у себя дома. Официального подтверждения такой информации от ее менеджера нет.

Загадочное исчезновение Андрейченко: в Мексике нашли авто актрисы

Ранее OBOZREVATEL писал, что в СМИ появилась информация, что недалеко от города Тулум (Мексика), где ранее пропала российская актриса Наталья Андрейченко, неизвестная женщина попала в ДТП.

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Автор
Карина Бондаренко
Персона
Наталья Андрейченко
Место
Мексика
Тег
пропал человек
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Смирнов Алексей
Смирнов Алексей
Офигенная новость,скоро писать будут о том,что какая-то "звезда" два дня не срала и т.д..
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Гоша Злой
Гоша Злой
кто она такая и почему ее так упорно пиарят весь день? больше не о ком писать обозу?
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