Загадочное исчезновение Андрейченко: в Мексике нашли авто актрисы

В Мексике нашли автомобиль пропавшей российской и советской актрисы Натальи Андрейченко.

Все автомобили, в том числе тот, на котором Андрейченко приехала домой в день пропажи, находятся в гараже ее особняка. Об этом сообщил на странице артистки в Instagram ее PR-директор Ян Трунцев.

"Дома никого не оказалось, кроме помощника по хозяйству. Он, придя в 9 утра на работу после выходных, не обнаружил Наталью Андрейченко. Все ее машины, в том числе на которой она приехала домой в субботу, находятся в гараже", – написал он.

Наталья Андрейченко Комсомольская правда

Трунцев также отметил, что в последнии дни Андрейченко плохо себя чувствовала из-за напряженного графика.

В тоже время в социальных сетях появилась информация о том, что актрису якобы нашли. Сообщение об этом появилось от русскоязычных жителей Мексики в группе в Facebook. Там отмечают, что Андрейченко все это время спала у себя дома. Официального подтверждения такой информации от ее менеджера нет.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в СМИ появилась информация, что недалеко от города Тулум (Мексика), где ранее пропала российская актриса Наталья Андрейченко, неизвестная женщина попала в ДТП.

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