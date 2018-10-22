''Зачем в тазик залезла?'' Голое фото звезды ''Танців з зірками'' вызвало споры в сети

Популярная украинская ведущая, участница проекта 'Танці з зірками'' вызвала споры в сети, опубликовав фото, на котором она без одежды. Кроме того, вчерашнее выступление девушки стало не менее скандальным и вызвало бурные обсуждения.

Фолловеры Никитюк поинтересовались, зачем она "залезла в тазик" и отметили, что на фоне остальных участников танцевального шоу ведущая заметно проигрывает. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

Многие пользователи сети отметили, что Никитюк пора уходить из шоу.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Никитюк поделилась уникальным рецептом похудения.