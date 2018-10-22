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''Зачем в тазик залезла?'' Голое фото звезды ''Танців з зірками'' вызвало споры в сети

10.5тЧитать материал на украинском

Популярная украинская ведущая, участница проекта 'Танці з зірками'' вызвала споры в сети, опубликовав фото, на котором она без одежды. Кроме того, вчерашнее выступление девушки стало не менее скандальным и вызвало бурные обсуждения.

Фолловеры Никитюк поинтересовались, зачем она "залезла в тазик" и отметили, что на фоне остальных участников танцевального шоу ведущая заметно проигрывает. Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

''Зачем в тазик залезла?'' Голое фото звезды ''Танців з зірками'' вызвало споры в сети
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Многие пользователи сети отметили, что Никитюк пора уходить из шоу.

''Зачем в тазик залезла?'' Голое фото звезды ''Танців з зірками'' вызвало споры в сети
''Зачем в тазик залезла?'' Голое фото звезды ''Танців з зірками'' вызвало споры в сети
''Зачем в тазик залезла?'' Голое фото звезды ''Танців з зірками'' вызвало споры в сети
''Зачем в тазик залезла?'' Голое фото звезды ''Танців з зірками'' вызвало споры в сети
''Зачем в тазик залезла?'' Голое фото звезды ''Танців з зірками'' вызвало споры в сети
''Зачем в тазик залезла?'' Голое фото звезды ''Танців з зірками'' вызвало споры в сети
''Зачем в тазик залезла?'' Голое фото звезды ''Танців з зірками'' вызвало споры в сети

Как ранее писал OBOZREVATEL, Никитюк поделилась уникальным рецептом похудения.

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