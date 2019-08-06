За деньги готовы на все: кто из российских звезд связан с криминалом

Многие российские звезды тесно связанны с мафией. Они часто появляются на мероприятиях организованных криминальными авторитетами, как исполнители и почетные гости.
Так, по данным "Экспресс газеты", давно ходят слухи о крепкой связи с воровским миром певца Григория Лепса. Именно из-за этого в 2013 году власти США включили его в "черный список".
Григорий Лепс с друзьями
primecrime.ru
Причиной санкций против Лепса стали подозрения о его связях с международной преступной группировкой выходцев из СНГ - "Братский круг". Лепс, якобы, перевозил деньги для лидера этой банды Вадика Белого.
Въезд в США закрыли в свое время и Иосифу Кобзону. Причина - подозрения о его связях с мафией. Артиста называли партнером авторитета Анзора Кикалишвили. Кроме того, Кобзона обвиняли в участии в мафиозной сходке в Пуэрто-Рико в 1995 году.
Тельман Исмаилов и Иосиф Кобзон
ИТАР-ТАСС
Многих артистов связывали хорошие отношения с убитым бизнесменом Шабтаем Калмановичем. На его похоронах присутствовали Алла Пугачева, Максим Галкин, Земфира и другие звезды. В друзьях Калмановича были Николай Басков, Владимир Винокур и Лев Лещенко.
Криминальный Мир
daily.afisha.ru
Певец Вахтанг Кикабидзе уверяет, что не ездит с концертами в Россию с 2008 года. Но некоторые СМИ утверждают, что в 2018 году он за 40 тысяч евро выступил в петербургском ресторане "Шаляпин" перед криминальными авторитетами.
Крайний слева - Иосиф Осипов (Марыч). Второй слева - Вахтанг Кикабидзе. В центре - Аслан Усоян (Дед Хасан). Крайний справа - Константин Яковлев (Костя Могила)
Архив ТС
Продюсер Юрий Айзеншпис отсидел 17 лет и пользовался огромным влиянием в криминальной среде. По данным "Экспресс газеты" именно благодаря ему на деньги из "общака" раскручивались группа "Кино" и Виктор Цой, Влад Сташевский, Линда и Дима Билан.
Как ранее писал OBOZREVATEL, 4 августа в России на 85 году жизни умер легендарный музыкант Вилли Токарев. Множество его коллег по сцене опубликовали трогательные посты и рассказали об артисте в сети.
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