За деньги готовы на все: кто из российских звезд связан с криминалом

Многие российские звезды тесно связанны с мафией. Они часто появляются на мероприятиях организованных криминальными авторитетами, как исполнители и почетные гости.

Так, по данным "Экспресс газеты", давно ходят слухи о крепкой связи с воровским миром певца Григория Лепса. Именно из-за этого в 2013 году власти США включили его в "черный список".

Григорий Лепс с друзьями primecrime.ru

Причиной санкций против Лепса стали подозрения о его связях с международной преступной группировкой выходцев из СНГ - "Братский круг". Лепс, якобы, перевозил деньги для лидера этой банды Вадика Белого.

Въезд в США закрыли в свое время и Иосифу Кобзону. Причина - подозрения о его связях с мафией. Артиста называли партнером авторитета Анзора Кикалишвили. Кроме того, Кобзона обвиняли в участии в мафиозной сходке в Пуэрто-Рико в 1995 году.

Тельман Исмаилов и Иосиф Кобзон ИТАР-ТАСС

Многих артистов связывали хорошие отношения с убитым бизнесменом Шабтаем Калмановичем. На его похоронах присутствовали Алла Пугачева, Максим Галкин, Земфира и другие звезды. В друзьях Калмановича были Николай Басков, Владимир Винокур и Лев Лещенко.

Криминальный Мир

daily.afisha.ru

Певец Вахтанг Кикабидзе уверяет, что не ездит с концертами в Россию с 2008 года. Но некоторые СМИ утверждают, что в 2018 году он за 40 тысяч евро выступил в петербургском ресторане "Шаляпин" перед криминальными авторитетами.

Крайний слева - Иосиф Осипов (Марыч). Второй слева - Вахтанг Кикабидзе. В центре - Аслан Усоян (Дед Хасан). Крайний справа - Константин Яковлев (Костя Могила) Архив ТС

Продюсер Юрий Айзеншпис отсидел 17 лет и пользовался огромным влиянием в криминальной среде. По данным "Экспресс газеты" именно благодаря ему на деньги из "общака" раскручивались группа "Кино" и Виктор Цой, Влад Сташевский, Линда и Дима Билан.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 4 августа в России на 85 году жизни умер легендарный музыкант Вилли Токарев. Множество его коллег по сцене опубликовали трогательные посты и рассказали об артисте в сети.

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