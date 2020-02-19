Юрий Антонов отмечает 75-летие: куда пропал легендарный артист СССР

Советский и российский композитор и певец, народный артист России (1997) Юрий Антонов 19 февраля отмечает свой день рождения.

Так, ему исполняется 75 лет. В юбилей артиста OBOZREVATEL решил узнать, чем сейчас занимается Юрий Антонов, как живет и как выглядит.

Юрий Антонов "Известия"

Юрий Антонов родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте, Узбекская ССР в семье военных.

Антонов – наполовину украинец, его мама – родом из города Кременчуг Полтавской области. Отец – Михаил Антонов, офицер Советской Армии, после окончания Второй мировой войны остался служить в военной администрации Берлина, где в 1948 году родилась родная сестра Юрия Антонова Жанна.

Юрий Антонов в молодости Pinterest

По окончании службы в ГДР отца Антонова перевели в Беларусь, здесь он вырос и начал свою музыкальную карьеру.

В 1969 году Антонова пригласили на работу в популярный ленинградский ВИА "Поющие гитары" как инструменталиста-клавишника.

Юрий Антонов Pinterest

С этого момента Антонов впервые становится вокалистом и постепенно обретает популярность как автор и исполнитель песен. Особым хитом стала песня "Для меня нет тебя прекрасней".

В 1971 году Юрий Антонов переехал в Москву, где он выступал и записывал песни совместно с другими коллективами: "Я вспоминаю", "Двадцать лет спустя", "Море", "Белый теплоход", "Я иду тебе на встречу", "Поверь в мечту", "От печали до радости" и другие.

После этого Антоно отправился в Финляндию по приглашению "Поларворкс Мюзик" для записи альбома. С того времени артист стал записывать диски в своей собственной студии, он работал со многими звездами эстрады и получил множество званий и наград.

Среди них: народный артист Чечено-Ингушетии, народный артист России, заслуженный деятель искусств, несколько премий "Овация" и другие.

Юрий Антонов и певица Валерия телеканал Россия 1

В последние несколько лет Юрий Антонов не дает сольных концертов, не ездит на гастроли и отказывается от корпоративов даже за бешеные гонорары, говоря, что сейчас ему в удовольствие "просто не работать".

При этом, как известно, Антонов является самым дорогим артистом на корпоративах в России. Его выступление стоит около 250 тысяч долларов, однако музыкант крайне редко соглашается на выступления.

Сейчас артист живет в построенном собственными руками загородном доме, наслаждаясь природой. Вместе с ним живут десятки собак и кошек: Юрий Антонов давно известен своей любовью к животным.

В последнее время артист почти не выходит из дома из-за сильных болей – у певца больное колено. На последних фото Антонов выглядит заметно уставшим и измученным из-за болезни.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, куда исчез и как сейчас выглядит звезда 2000-х Виталий Грачев, более известный как Витас.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!