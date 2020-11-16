Юных Роберта де Ниро и Джоди Фостер показали на раритетном фото

В сети показали раритетное фото, на котором запечатлены звезды Голливуда Роберт Де Ниро и Джоди Фостер в юности.

Фото опубликовали на странице "Историческое фото". "Роберт Де Ниро и Джоди Фостер на премьере фильма "Таксист". США. 1976 год", – говорится в подписи к фото.

Как известно, ленту "Таксист" снял американский режиссер Мартин Скорсезе. Роберт де Ниро сыграл в ней главную роль – асоциального ветерана Вьетнамской войны по имени Трэвис Бикл, который работает таксистом в Нью-Йорке.

Джоди Фостер исполнила роль 12-летней проститутки Айрис, с которой однажды знакомится Трэвис. Мужчина пытается уговорить девочку вернуться к родителям и в школу, но она хочет назад к сутенеру – ей кажется, что он любит ее.

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