Жительница Иваново Юлия Шилова, которая сделала предложению президенту России Владимиру Путину, рассказала о себе.

В комментарии РИА Новости она призналась, что давно восхищается российским лидером и может справиться с задачами первой леди.

Как стало известно, 28-летняя Шилова является актрисой детского театра. В браке женщина не состоит.

Юлия Шилова сделала предложение Путину РИА Новости

"Я не нашла еще подходящего мужчину, которого хотела бы видеть своим женихом. Мне нравится, как Путин управляет страной, он очень волевой, целеустремленный, сильный, я смотрю обычно все пресс-конференции, которые он дает. Я давно уже им восторгаюсь, насколько он грамотно решает дела, насколько он держится уверенно со своими партнерами на международных переговорах", — призналась Шилова.

Юлия Шилова предложила Путину на ней жениться РИА Новости

В день визита Путина в ее город девушке удалось передать свои фотографии через службу протокола, а также побеседовать с президентом РФ лично.

"Я подумала, что, может быть, он подойдет как раз к людям, которые будут его ждать. Я на всякий случай захватила свои фотографии и, так получилось, передала их через его службу протокола. Мне сказали, что передадут в отдел по связям с общественностью. Вдруг он мне позвонит: там номер телефона на фотографиях указан", – отметила Юлия.

Юлия Шилова РИА Новости

По ее словам, во время встречи с Путиным она почувствовала радость и волнение, когда он обратил на нее внимание.

"Люди подумали, что я его будто приворожила. Я ему сказала: "Владимир Владимирович, женитесь на мне, давайте я выйду за вас замуж!" Он ответил: "Интересное предложение, как вас зовут?" Я сказала: "Юлия", и дальше наш разговор, к сожалению, не продолжился. Я думаю, что я смогла бы быть женой президента. Может быть, это самонадеянно очень звучит, но мне кажется, что да. Пока еще надо, чтобы он увидел эти фотографии", – сказала она.

Юлия Шилова и Владимир Путин РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали видео момента, когда Шилова предложила Путину взять ее в жены.

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