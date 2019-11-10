Якубовичу сделали срочную операцию на сердце

Ведущий шоу "Поле чудес" Леонид Якубович попал в больницу, где ему была проведена операция на сердце.

Якубовичу поставили кардиостимулятор в одной из московских клиник, пишет Telegram-канал "112".

РИА

В больницу 74-летний артист обратился из-за нарушения ритма сердца несколько дней назад, ему сразу же провели операцию, вмешательство прошло хорошо и уже через день его выписали из больницы, телеведущий будет наблюдаться у врачей амбулаторно.

ВокругТВ

Как ранее писал OBOZREVATEL, Якубович вернулся с отдыха в Черногории в инвалидном кресле. Мужчина повредил колено в бассейне. Несмотря на травму, он продолжает готовиться к съемкам программы.

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