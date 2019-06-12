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"Я тр*хнула рак!" Притула рассказал об откровенном разговоре с Соколовой

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Украинский шоумен Сергей Притула поделился подробностями своего откровенного разговора с телеведущей Яниной Соколовой, которой удалось победить онкозаболевание.

"Серый, я тр*хнула рак. И сейчас я хочу всем рассказать, как плохо с ним жить, как психологически, так и медицински. И что нужно делать, чтобы выйти победителем в этой борьбе", – передал он ее слова на своей странице в Facebook.

При этом Притула рассказал, что его отец умер от рака.

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Сергей Притула и Янина Соколова

Сергей Притула и Янина Соколова

Facebook Сергея Притулы

"Он "сгорел" очень быстро. За месяц. Боли в спине списывались на постоянное пребывание за рулем, а кашель на нечто временное. А потом пришли те ужасные анализы. Последняя стадия плюс саркома на позвоночник. Мы делали все возможное и невозможное, но чудес не бывает. Если бы онко было диагностировано раньше... Если бы у поколения моих родителей было принято регулярное обследование, как норма жизни, а не тогда, когда "припечет"... Если бы, если бы, если бы..." – написал он.

По мнению Притулы, после выхода в прокат фильма Соколовой о борьбе с раком, у многих появится желание пройти обследование, на которое вечно не хватает времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соколова, которая призналась, что пережила длительную борьбу с раком, рассказала о жутких стереотипах об этой болезни в украинском обществе.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персоны
Сергей ПритулаЯнина Соколова
Место
Украина
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