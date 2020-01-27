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27 января • обновлено в 03:00
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"Я искренне сожалею": тренеры довели участницу "Голоса Країни" до слез

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Во время второго эфира шоу "Голос Країни" тренеры довели одну из участниц до слез. Так, Ольга Старушевич исполнила песню группы KAZKA "Свята", но звездные наставники не повернулись к ней.

Старушевич настолько расстроилась, что расплакалась прямо на сцене. Ролик разместили на официальном Youtube-канале шоу. (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Я искренне сожалею": тренеры довели участницу "Голоса Країни" до слез
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"Я искренне сожалею": тренеры довели участницу "Голоса Країни" до слез

Скриншот из видео

"Вы очень хорошая певица. Мы просим прощения за то, что мы такие жадные на нажатия на кнопку. Я сейчас искренне жалею, что не повернулся к вам, потому что вы очень интересная", - сказал Монатик.

"На самом деле я счастлива и я благодарна вам за то, что я сегодня здесь. Я плачу всегда, с самого детства. Я плачу. Всегда плачу, даже когда я счастлива. Я благодарна вам за эту возможность и я не буду скрывать, что хотела пройти", - сказала сама Старушевич.
"Я искренне сожалею": тренеры довели участницу "Голоса Країни" до слез

Скриншот из видео

Как ранее писал OBOZREVATEL, участница второго эфира шоу "Голос Країни" Кристина Карабанова приревновала Дана Балана к певице Тине Кароль.

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Автор
Мария Дидык
Тема
Голос країни
Тег
Голос країни-10
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