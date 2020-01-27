"Я искренне сожалею": тренеры довели участницу "Голоса Країни" до слез

Во время второго эфира шоу "Голос Країни" тренеры довели одну из участниц до слез. Так, Ольга Старушевич исполнила песню группы KAZKA "Свята", но звездные наставники не повернулись к ней.

Старушевич настолько расстроилась, что расплакалась прямо на сцене. Ролик разместили на официальном Youtube-канале шоу. (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Скриншот из видео

"Вы очень хорошая певица. Мы просим прощения за то, что мы такие жадные на нажатия на кнопку. Я сейчас искренне жалею, что не повернулся к вам, потому что вы очень интересная", - сказал Монатик.

"На самом деле я счастлива и я благодарна вам за то, что я сегодня здесь. Я плачу всегда, с самого детства. Я плачу. Всегда плачу, даже когда я счастлива. Я благодарна вам за эту возможность и я не буду скрывать, что хотела пройти", - сказала сама Старушевич.

Скриншот из видео

Как ранее писал OBOZREVATEL, участница второго эфира шоу "Голос Країни" Кристина Карабанова приревновала Дана Балана к певице Тине Кароль.

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