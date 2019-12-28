Взорвали сеть: топ-5 самых популярных горячих фото звезд 2019 года по версии OBOZREVATEL

В 2019 году звездные красотки часто радовали своих поклонников горячими фотографиями на своих личных страницах в соцсетях.

OBOZREVATEL составил подборку самых популярных откровенных фото звезд 2019 года.

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Топ-5 самых горячих фото звезд 2019 года

Фото приемной дочери Потапа Натальи без белья (537,2 тыс просмотров)

Летом этого года 20-летняя девушка поделилась в Instagram фото в домашней одежде – спортивных штанах и топе, под которым нет бюстгальтера и отчетливо просвечиваются соски.

Тогда подписчики Натальи оценили ее смелое фото и засыпали восторженными комментариями.

Фото Насти Каменских в купальнике (520,2 тыс просмотров)

В этом году певица неоднократно оказывалась в центре обсуждения из-за своих откровенных фотографий. Однако наибольший ажиотаж вызвал снимок звезды, на котором она позирует в белом купальнике на яхте, демонстрируя фигуру.

Правда, тогда поклонники в пух и прах разгромили горячий снимок Насти, заявив, что устали от откровенных фото Каменских.

Фото Светлана Лободы в откровенном купальнике (506,2 тыс просмотров)

В мае этого года певица отправилась в отпуск на теплый курорт, откуда, конечно же, делилась пикантными снимками. На отдыхе Светлана примерила откровенный купальник, не забыв продемонстрировать пользователям очень глубокое декольте почти до пупка и вид в профиль, благодаря чему можно было рассмотреть частично "вид сзади".

Кадры вызвали бурные обсуждения среди поклонников звезды. В частности, фанаты заявили, что певица слишком худая и позирует постоянно с открытым ртом. Состоянии фигуры также вызвало вопросы и удивление.

Фото Веры Брежневой в наморднике (430,1 тыс просмотров)

Откровенные снимки в соцсети этой певицы – настоящая редкость. Вера не часто радует фанатов пикантными кадрами. Возможно, именно поэтому черно-белый снимок, на котором Брежнева позирует совершенно голой с кружевным намордником на лице, вызвал настоящий ажиотаж.

Фото дочери Игоря Крутого Виктории (392,5 тыс просмотров)

В июне этого года дочь знаменитого российского продюсера взорвала Instagram откровенными снимками. На фотографиях, которыми Виктория тогда делилась в соцсети, девушка демонстрировала свою огромную грудь.

Так, на одном фото Виктория сделала селфи в прозрачном топе, а на другом – примерила откровенный топ с очень глубоким декольте, который едва прикрыл формы девушки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российская модель Ирина Шейк похвасталась шикарной фигурой на новой откровенной фотографии. На горячем снимке звезда позирует обнаженной на пляже.

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