Вышла замуж в России: Гросу впервые показала видео со своей свадьбы

Украинская певица Алина Гросу, которая уже длительное время живет в России, показала трогательное видео со своей свадьбы в Москве. Так, роспись состоялась в Кутузовском ЗАГСе первого июня.

Праздничное торжество молодожены провели в пригороде Венеции, арендовав для праздника виллу. Видео со свадьбы артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.

Свадьба Алины Гросу instagram.com/alina_grosu

Отметим, что аренда виллы такого класса в Италии в выходные дни на шесть часов будет стоить около 10 тысяч евро. Цена может меняться в зависимости от количества гостей. Проведение официальной церемонии оплачивается отдельно — это еще 3-4 тысячи евро. Меню в среднем обходится в 250 евро на человека. Как правило, в него входят четыре блюда, шампанское, соки, холодные и горячие канапе, вино во время ужина.

После небольшого медового месяца в Италии Гросу сообщила, что намерена приехать в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году поклонники Алины Гросу заподозрили, что она собирается выйти замуж. Поводом стала фотография в свадебном платье, которую певица опубликовала в соцсети.

Впервые своего избранника Гросу показала в сентябре 2018 года, хотя до этого они уже долго жили вместе. Тогда никто не мог разглядеть его лица.

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