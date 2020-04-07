"Вставляют палки в колеса!" Полякова жестко высказалась об украинском шоу-бизнесе

Украинская певица Оля Поялкова резко высказалась о том, что будет с украинским шоу-бизнесом после карантина из-за пандемии коронавируса.

Так, во время прямого эфира в социальной сети Instagram, она заявила, что ситуация очень ухудшиться и массовых мероприятий не будет еще длительное время.

"Страшно то, что для нас, артистов, карантин не закончится 15 апреля или 20 мая, потому что массовых мероприятий не будет еще долго. Самое страшное, что люди сопутствующих профессий, которые находятся на этом рынке – это артисты балета, музыканты, музыкальные администраторы, – уйдут в другие профессии, чтобы заработать и как-то выжить. Не факт, что они вернутся обратно. Поэтому, конечно же, того шоу-бизнеса – расцветающего, набирающего силы, красивого и дорогого, которым он был до карантина, к сожалению, больше уже не будет. И вот в этом трагедия", - заявила Полякова.

Она добавила, что государство не помогает шоу-бизнесу.

"То есть нам как не помогали, так и не помогают, а только вставляют палки в колеса. Поэтому проблема в том, что все эти люди уйдут из этой профессии. У меня есть, в конце концов, YouTube-каналы, у меня есть какие-то и рекламные истории, я могу продавать рекламу. В конце концов, я придумала очень прикольную тему – поздравления с днем рождения. То есть, мы еще как-то выплывем, понимаешь? Но вот артисты балета, артисты театров – если профессионалы уйдут в другие профессии, не факт, что они вернутся. И мы уже не сможем иметь такой классный шоу-бизнес, каким он был до этого", - добавила певица.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Оля Полякова вызвала бурные споры среди украинцев в сети своим заявлением о том, что в Украине языковая проблема существует только в политической плоскости, а "людям все равно".

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