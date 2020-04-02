Гадалка и участница "Битвы экстрасенсов" на росТВ Дарья Миронова заявила: много лет назад она предсказала певице Юлии Началовой, что 16 марта 2019 года станет для нее роковым числом. Именно в этот день звезда скончалась.

Об этом она рассказала изданию Starhit. По словам женщины, Юлия уже тогда интуитивно чувствовала, что над ней висит какой-то рок.

Юлия Началова Фото: instagram/danaborisova_official

"Мы общались часа три-четыре, до самой ночи. Карты раскладывали, пили чай. Юлю интересовала не личная жизнь, исключительно карьера. Ей было страшно. Такое ощущение, что она интуитивно чувствовала, что над ней висит какой-то рок. Но не хотела про это слышать. Тогда я не сказала ей о дате смерти, просто сформулировала ее как "фатальную", – рассказала Миронова.

Она также сообщила Началовой, что у нее есть все шансы достичь успехов в карьере. Нужно только как-то пережить опасную дату.

Юлия Началова Фото: instagram/julianachalova

"Юля была слишком мягкой, доброй для шоу-бизнеса. Я предсказывала ей только хорошее, всю правду она просила не говорить. Но бывают вещи, которых нельзя избежать. Это судьба. Но всегда есть нюансы: можно было попробовать что-то изменить. Увы, не получилось", – подытожила Миронова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мама российской певицы Юлии Началовой, которая умерла 16 марта 2019 года, Таисия опубликовала последнюю песню звезды под названием "Останься".

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