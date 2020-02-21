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21 февраля • обновлено в 17:51
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Вслед за Шнуровым? Фанатка Путина Валерия собралась в политику

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Российская певица Валерия, вслед за музыкантом Сергеем Шнуровым, планирует создать политическую партию и принять участие в выборах в Госдуму в 2021 году.

Об этом ее муж продюсер Иосиф Пригожин рассказал изданию "Фонтанка.ру".

Валерия

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Пригожин отметил, что они раздумывают над тем, чтобы создать партию под названием "Сильные женщины" к 2021 году.

"Сегодня ничего Валерии не мешает создать партию "Сильные женщины". Думаем удивить вас этим к 2021 году. Здесь вопрос идет о правах женщин. Борьба против насилия в семье. Есть мужчины, готовые поддерживать женщин в их желании сделать нашу страну лучше", - заявил Пригожин.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал о случае, когда его жене, певице Валерии пришлось выйти на сцену после избиения.

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Автор
Мария Дидык
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