"Все с чистого листа": холостяк Добрынин рассказал о важном этапе в жизни

Главный герой шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин рассказал о переезде в новую квартиру.
Соответствующий снимок на коробках он опубликовал в своем персональном Instagram-аккаунте, поделившись новостью с поклонниками.
"Очередной важный этап моей жизни. День начался с беспорядка-коробок-погрузки-перевозки. И вот: я и моя новая берлога. Теперь все с чистого листа. Нужно искать кухню, диван, стиральную машину, телевизор, холодильник, обеденный стол, стулья, лампы. Главное, кровать уже нашел", – рассказал Добрынин.
Никита Добрынин
Он добавил, что в новой квартире много свободного пространства и куча идей для наполнения. Добрынин также попросил поклонников поделиться информацией о хороших компаниях, которые делают красивую мебель.
Очередной важный этап моей жизни. День начался с беспорядка-коробок-погрузки-перевозки. И вот: я и моя новая берлога. Теперь все с чистого листа. Нужно искать кухню, диван, стиральную машину, телевизор, холодильник, обеденный стол, стулья, лампы... Главное, кровать уже нашёл! А так - пустота пространства и куча идей для наполнения. Кто пережил переезд, кто выжил, отметьте станицы хороших компаний, которые делают красивую мебель и все что угодно для дома. Буду на миллион вам благодарен. - #холостяк9 #никитадобрынин #стб #thebachelor
Как сообщал OBOZREVATEL:
"Холостяк-9" стартовал 8 марта 2019 года. Участницы всячески старались удивить главного героя.
На первую вечеринку пришли и близкие друзья Никиты – Слава Каминская и Сергей Чеботаренко. Пока он приглашал девушек на тет-а-тет, они общались с остальными участницами.
Позже стало известно, кого именно выбрал Холостяк. Были опубликованы фото девушек с заветными розами. Никита Добрынин оценил первую вечеринку, рассказав, как воспринял девушек.
Во втором выпуске Никита пригласил двух участниц в Египет на двойное свидание.
Все подробности третьего выпуска читайте по ссылке. С проекта ушли сразу три девушки.
В четвертом выпуске раскрылась главная тайна шоу: девушки узнали о телефоне, который Никита подарил Оле.
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