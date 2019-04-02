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"Все с чистого листа": холостяк Добрынин рассказал о важном этапе в жизни

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Главный герой шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин рассказал о переезде в новую квартиру.

Соответствующий снимок на коробках он опубликовал в своем персональном Instagram-аккаунте, поделившись новостью с поклонниками.

"Очередной важный этап моей жизни. День начался с беспорядка-коробок-погрузки-перевозки. И вот: я и моя новая берлога. Теперь все с чистого листа. Нужно искать кухню, диван, стиральную машину, телевизор, холодильник, обеденный стол, стулья, лампы. Главное, кровать уже нашел", – рассказал Добрынин.

Никита Добрынин

Никита Добрынин

Instagram

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Он добавил, что в новой квартире много свободного пространства и куча идей для наполнения. Добрынин также попросил поклонников поделиться информацией о хороших компаниях, которые делают красивую мебель.

Очередной важный этап моей жизни. День начался с беспорядка-коробок-погрузки-перевозки. И вот: я и моя новая берлога. Теперь все с чистого листа. Нужно искать кухню, диван, стиральную машину, телевизор, холодильник, обеденный стол, стулья, лампы... Главное, кровать уже нашёл! А так - пустота пространства и куча идей для наполнения. Кто пережил переезд, кто выжил, отметьте станицы хороших компаний, которые делают красивую мебель и все что угодно для дома. Буду на миллион вам благодарен. - #холостяк9 #никитадобрынин #стб #thebachelor

Допис, поширений Nikita Dobrynin (@nikitadobrynin)

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Место
Украина
Теги
Холостяк-9шоу-бизнеснедвижимость
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