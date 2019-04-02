"Все с чистого листа": холостяк Добрынин рассказал о важном этапе в жизни

Главный герой шоу "Холостяк-9" Никита Добрынин рассказал о переезде в новую квартиру.

Соответствующий снимок на коробках он опубликовал в своем персональном Instagram-аккаунте, поделившись новостью с поклонниками.

"Очередной важный этап моей жизни. День начался с беспорядка-коробок-погрузки-перевозки. И вот: я и моя новая берлога. Теперь все с чистого листа. Нужно искать кухню, диван, стиральную машину, телевизор, холодильник, обеденный стол, стулья, лампы. Главное, кровать уже нашел", – рассказал Добрынин.

Никита Добрынин Instagram

Он добавил, что в новой квартире много свободного пространства и куча идей для наполнения. Добрынин также попросил поклонников поделиться информацией о хороших компаниях, которые делают красивую мебель.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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