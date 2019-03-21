Все из-за смерти: Лолите стало плохо на концерте

Российской певице украинского происхождения Лолите Милявской стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza, уточняя, что 55-летняя певица стала терять сознание, едва уйдя со сцены театра драмы имени Горького.

Милявской вызвали медиков, которые не стали ее госпитализировать. Как выяснилось, у нее были проблемы с давление, а также сильный стресс.

Лолита Милявская instagram@lolitamilyavskaya

"И если с давлением и сердцебиением удалось справиться с помощью таблеток, то со стрессом всё гораздо сложнее. Умер бывший муж Лолиты – Арнольд Спиваковский, который, по ее словам, помог пережить ей самое тяжелое время – разрыв с Александром Цекало. Вчера Арнольда похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Лолита присутствовала на похоронах", – сказано в сообщении.

super.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, известие о смерти Спиваковского Милявская опубликовала 12 марта в своем Instagram. Они жили в гражданском браке в конце 90-х годов. При этом официально отношения они почти не афишировали.

Это уже не первая ситуация с вызовом врача на концерт Лолиты. В ноябре 2018 года ее госпитализировали во время концерта, который проходил в Могилеве (Беларусь).

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