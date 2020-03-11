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11 марта • обновлено в 11:06
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"Время и стекло" подтвердили распад группы: когда дуэт Дорофеевой и Позитива простится со сценой

2.1т
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Группа "Время и Стекло" подтвердила слухи о завершении деятельности дуэта Нади Дорофеевой и Позитива (Алексея Завгороднего).

Также артисты объявили дату последнего концерта – он состоится 11 сентября в Киеве. Обращение к поклонникам Надя и Позитив записали на видео, которое опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Время и стекло" объявили о распаде

"Время и стекло" объявили о распаде

Скриншот видео

Так, 10 марта группа выпустила клип-ретроспективу на трогательную песню из альбома VISLOVO – "Навсегда/Никогда". В финале видео название "Время и Стекло" превратилось в послание-игру слов "Время истекло".

"Время и стекло" распались: когда состоится прощальный концерт

Пресс-служба

Надя и Позитив рассказали о причинах такого непростого решения. В мае группа отправится в прощальный тур "Финальные титры", который завершится 11 сентября концертом в Киеве (Дворец "Украина").

"В этом году нашей группе исполняется 10 лет. Мы ощущаем, что в этом проекте сделали максимально все. Мы всеми клеточками готовы к этому этапу", – рассказала Надя Дорофеева.

"Время и стекло" распались: когда состоится прощальный концерт

Пресс-служба

"Мы продолжаем свой путь. Мы дружим, мы работаем вместе. Нет ничего плохого в том, что каждый из нас продолжит свой путь дальше", – подчеркнул Позитив.

Смотрите также клип на песню "Навсегда/Никогда":

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофеева взбудоражила поклонников фотографией, на которой позировала в черном белье, дополнив образ курткой.

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Автор
Ева Романова
Персоны
Время и Стекло Алексей Завгородний (Позитив) Надя Дорофеева
Теги
шоу шоу-бизнес
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