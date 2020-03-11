Группа "Время и Стекло" подтвердила слухи о завершении деятельности дуэта Нади Дорофеевой и Позитива (Алексея Завгороднего).

Также артисты объявили дату последнего концерта – он состоится 11 сентября в Киеве. Обращение к поклонникам Надя и Позитив записали на видео, которое опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Время и стекло" объявили о распаде Скриншот видео

Так, 10 марта группа выпустила клип-ретроспективу на трогательную песню из альбома VISLOVO – "Навсегда/Никогда". В финале видео название "Время и Стекло" превратилось в послание-игру слов "Время истекло".

Пресс-служба

Надя и Позитив рассказали о причинах такого непростого решения. В мае группа отправится в прощальный тур "Финальные титры", который завершится 11 сентября концертом в Киеве (Дворец "Украина").

"В этом году нашей группе исполняется 10 лет. Мы ощущаем, что в этом проекте сделали максимально все. Мы всеми клеточками готовы к этому этапу", – рассказала Надя Дорофеева.

Пресс-служба

"Мы продолжаем свой путь. Мы дружим, мы работаем вместе. Нет ничего плохого в том, что каждый из нас продолжит свой путь дальше", – подчеркнул Позитив.

Смотрите также клип на песню "Навсегда/Никогда":

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Надя Дорофеева взбудоражила поклонников фотографией, на которой позировала в черном белье, дополнив образ курткой.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram