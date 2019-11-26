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26 ноября • обновлено в 07:52
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"Восковая кукла": Лорак ужаснула внешним видом на новом фото

1.2т
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Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в Москве, шокировала сеть новыми фотографиями.

Снимки, которыми звезда поделилась в Instagram, вызвали бурную реакцию и шквал критики среди ее подписчиков.

Ани Лорак

Ани Лорак

Инстаграм

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Так, поклонники убеждены, что Лорак так сильно фотошопит свои фото, что ее уже невозможно узнать. Другие же считают, что перемены во внешности звезды - это не фотошоп, а перебор с пластическими операциями:

"Каролина, что с губами сделали?", "Зачем столько фотошопа на фото?", "Вы тут как восковая кукла", "Ну и губищи!", - комментировали фанаты.

Ани Лорак

Ани Лорак

Инстаграм

"Восковая кукла": Лорак ужаснула внешним видом на новом фото
"Восковая кукла": Лорак ужаснула внешним видом на новом фото
"Восковая кукла": Лорак ужаснула внешним видом на новом фото
"Восковая кукла": Лорак ужаснула внешним видом на новом фото
"Восковая кукла": Лорак ужаснула внешним видом на новом фото
"Восковая кукла": Лорак ужаснула внешним видом на новом фото
"Восковая кукла": Лорак ужаснула внешним видом на новом фото
"Восковая кукла": Лорак ужаснула внешним видом на новом фото
"Восковая кукла": Лорак ужаснула внешним видом на новом фото

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинская певица Ани Лорак вызвала ажиотаж откровенным нарядом.

На своей странице в Instagram певица опубликовала фотографию из клипа, премьера которого скоро состоится, где позирует в коротенькой юбке и топе, голяющем нижнюю часть груди.

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Автор
Анна Михно
Персона
Ани Лорак
Место
Украина
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