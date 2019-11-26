"Восковая кукла": Лорак ужаснула внешним видом на новом фото

Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в Москве, шокировала сеть новыми фотографиями.

Снимки, которыми звезда поделилась в Instagram, вызвали бурную реакцию и шквал критики среди ее подписчиков.

Ани Лорак Инстаграм

Так, поклонники убеждены, что Лорак так сильно фотошопит свои фото, что ее уже невозможно узнать. Другие же считают, что перемены во внешности звезды - это не фотошоп, а перебор с пластическими операциями:

"Каролина, что с губами сделали?", "Зачем столько фотошопа на фото?", "Вы тут как восковая кукла", "Ну и губищи!", - комментировали фанаты.

Ани Лорак Инстаграм

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинская певица Ани Лорак вызвала ажиотаж откровенным нарядом.

На своей странице в Instagram певица опубликовала фотографию из клипа, премьера которого скоро состоится, где позирует в коротенькой юбке и топе, голяющем нижнюю часть груди.

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