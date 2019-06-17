Как побороть стресс и болезни: Ефросинина раскрыла свой секрет

Украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая недавно отметила свое сорокалетие, рассказала как она ежедневно вступает в борьбу со стрессом.

Маша в блоге для НВ пишет, что несколько лет назад ей на глаза попалась мировая статистика: стресс и вызванные им болезни уносят жизни приблизительно от 50% до 80% населения планеты и она осознала, что надо бороться с хроническим стрессом.

Она считает, что стресс это не только трагические события, но и "фейсбук, открытый рано утром, еще в постели, вместо потягивания".

Маша поделилась, что прячет телефон на ночь в ванную комнату и даже научилась вставать без будильника, с легкой головой, ведь она " убрала очень мощный раздражитель со своей прикроватной тумбочки".

Также Ефросинина заставила свою семью отказаться от гаджета во время ужина и благодаря этому уже через неделю протестов она с детьми и мужем "наконец научились рассказывать друг другу, как прошел день и что хорошего с нами сегодня случилось".

Маша отобрала у родных гаджеты Instagram Ефросининой

"Моя самая большая антистресс-терапия — это спорт. Без движения человек погибает, как физически, так и психологически. Даже когда у меня тяжелый период, я продолжаю заниматься спортом. Но тут важно понять главное правило: спорт не должен вас уничтожать. Он не должен быть через силу. Он не должен быть "да ну как же меня это все бесит". Он должен быть в удовольствие", - посоветовала она.

Сама Маша несколько раз в неделю танцует, а также занимается пилатесом, стретчингом и работой над весом. Ефросинина делает двойную нагрузку на спорт во время сьемок, ведь спорт вырабатывает эндорфины.

"Еще один важный аспект — токсичное окружение. Мне кажется, его негативное влияние на психику человека и на здоровье недооценено. Сегодня люди решают все свои проблемы — личные, психологические, проблемы собственной самооценки, собственных недоработок в жизни, за счет проявления агрессии. И в последние несколько лет я это чувствую как никогда... Иногда, кажется, что даже воздух пропитался агрессией — и это то состояние, в котором мы живем, в котором растут наши дети", - поделилась телеведущая.

Маша рассказала, что ее главное правило жизни в последние несколько лет — каждый день делай что-то хорошее. "Негативное вы и так сделаете: плохо подумаете о том, кто вас подрезал; чертыхнетесь в адрес какой-то несправедливости, которая с вами происходит; впадете в транс от того, что непрофессионалы побеждают и идут вперед; отреагируете на мощнейший удар в спину... Поэтому сделайте в противовес что-то хорошее", - пишет Ефросинина.

Также она советует думать над распределением времени в ежедневном графике и выделять время на себя. "Для себя — это время на спорт, на то, чтобы помедитировать, поиграть с детьми, что-то почитать, послушать аудиокнигу, вебинар или лекцию на TED. Выделите на себя час времени. Четко определите, где он у вас. Желательно не заполночь", - поделилась Ефросинина своими основными правилами выживания в разрушительном и стрессовом мире.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Маша Ефросинина рассказала, как худеет к лету. Она опубликовала пост про сладкое и типы питания, предоставив поклонникам несколько видов завтрака, которые помогут скинуть лишний вес.

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