Водонаеву изнасиловали в 14 лет: звезда "Дома-2" сделала откровенное признание

Бывшая участница реалити "Дом-2" Алена Водонаева призналась, что пережила сексуальное насилие, когда ей было 14 лет.

Как рассказала 38-летняя звезда Instagram в проекте "Исповедь" на видеосервисе Premier, инцидент произошел летом 1996 года, когда она ждала прибытия автобуса на одной из остановок в Тюмени (Россия).

Неизвестный мужчина подошел к Водонаевой и предложил отвезти ее туда, куда нужно. Он приятно выглядел и спокойно говорил, потому Елена согласилась. Однако в пути звезда поняла, что едут они не в нужном направлении.

Водонаеву изнасиловали в 14 лет Экспресс газета

"Я подумала, что нужно вести себя тихо и сделать все, что он скажет, чтобы вернуться домой живой", – рассказала экс-участница "Дома-2".

Мужчина отвел ее в квартиру, раздел и занялся с ней оральным сексом, а затем лишил девственности. После этого насильник отвез Водонаеву на остановку, на которой встретил. Елена ничего не может вспомнить о том, что происходило в квартире, кроме того, что ей было очень страшно.

"Лежала и думала: "Только не убей меня", – добавила звезда.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алена Водонаева поделилась с поклонниками пикантными фото. На них звезда позировала в соблазнительном костюме горничной – ультракоротком платье с передником и в чулках.