Внуку Аллы Пугачевой — 28: как менялся "золотой мальчик" России

Внук примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой, музыкант Никита Пресняков во вторник, 21 мая, отмечает свой день рождения.

Так, ему исполняется 28 лет. В связи с этим OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как менялся "золотой мальчик" России.

Никита Пресняков родился в Лондоне в 1991 году в звездной семье, насчитывавшей уже 2 поколения известных артистов. Его родители — популярные музыканты Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков-младший, которые, в свою очередь, тоже продолжили дело родителей. Со стороны матери Никита — внук примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой. По линии отца бабушкой Никите приходится другая певица — Елена Преснякова, а дедушкой — композитор Владимир Пресняков-старший.

Никита Пресняков с родителями в детстве Фото: 24smi.org

Отметим, что несмотря на то, что Никита родился в семье музыкантов, с детства его увлекал мир кино. Поэтому в 2004 году Никита поступил в Нью-Йоркскую академию кино. Его курс назывался "Filmmaking", и учили там не только режиссерскому мастерству, но и работе оператора, монтажера и звукорежиссера. Во время учебы парень жил на две страны, курсируя между Москвой и Нью-Йорком.

Никита пресняков с мамой Кристиной Орбакайте и бабушкой Аллой Пугачевой Фото: 24smi.org

Никита Пресняков с бабушкой Аллой Пугачевой Фото: uznayvse.ru

В 2008 году внук Аллы Пугачевой дебютировал в кино с небольшой ролью. Первой актерской работой в карьере молодого парня стала фантастическая лента "Индиго" с Иваном Янковским. Затем он снимался в двух первых частях новогодней комедии "Елки" и в картине "Охота за призраком".

Никита Пресняков и Вера Брежнева в фильме "Елки" Фото: 24smi.org

Однако актерская профессия так и не стала для Преснякова-младшего основной. Позже он стал режиссером ряда авторских короткометражек, а также клипа на песню "Вкусно" певца из Казахстана Тамерлана Садвакасова, который уже много лет является его близким другом.

Никита Пресняков и Тамерлан Садвакасов Фото: Pur Magazine

В 2014 году Никита создал собственный коллектив — рок-группу Aquastone, которая позже была переименована в MULTIVERSE. Первое серьезное выступление коллектива состоялось на премии Муз-ТВ того же года, где ребята представили публики свой кавер на песню Пугачевой "Женщина, которая поет". В 2015 году группа дважды выступила на разогреве у группы Limp Bizkit и выпустила первый клип — "One shot". А в 2016 году ребята выпустили новый сингл "Heroes Inside".

Никита Пресняков и группа MULTIVERSE Фото: muzgazeta.com

Что касается личной жизни Преснякова-младшего, то 27 июля 2017 года он женился на модели Алене Красновой.

Свадьба Никиты Преснякова и Алены Красновой Фото: novonews.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Никита Пресняков попросил денег у своих поклонников. Об этом он написал в своем Instagram, уточнив, что пожертвование ему нужно на клип новой песни "To Stay" группы MULTIVERSE.

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