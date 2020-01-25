Внук Михалкова после инцидента с девушкой дал клятву матери

Российский актер Андрей Баков, из окна квартиры которого ранее выпала Ксения Пунтус, сделал ряд комплиментов и дал обещание своей матери Анне Михалковой.

Теплые слова в адрес матери внук режиссера Никиты Михалкова написал в своем Instagram-аккаунте.

"Я тебя не подведу. Я всегда ищу только твоего одобрения. Ты тонкая, умная и замечательная, когда-нибудь это откроется и во мне", - добавил Баков.

Напомним, Анна Михалкова назвала своего сына Андрея Бакова депрессивным гопником и рассказала о том, как умеет воспитывать монстров.

Как сообщалось ранее, внук Никиты Михалкова оказался на фото с выпавшей из окна девушкой – 21-летней российской моделью Ксенией Пунтус.

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