Внучка Ротару поступила в престижный колледж: что известно об учебном заведении

Внучка народной артистки Украины Софии Ротару Соня Евдокименко, которая показала своего бойфренда, поступила в престижный колледж в Нью-Йорке – Parsons The New School For Design.

О радостном событии рассказал отец модели и начинающей исполнительницы Руслан Евдокименко на своей странице в Instagram, опубликовав соответствующее фото.

"Вот и настал первый учебный день нашей девочки! Удачи тебе и пусть все будет хорошо", — написал Евдокименко.

В комментариях фолловеры пожелали Соне успехов и счастья на студенческом поприще. "Удачи, успехов и будь счастлива", "Умница, с Богом", "Поздравляю, удачи в учебе", – написали в сети.

Соня Евдокименко поступила в престижный колледж instagram /rusevdokimenko

О заведении Parsons The New School For Design известно, что это одно из самых престижных в мире учебных заведений, которое выпускает дизайнеров. Там учились многие знаменитости, среди которых Том Форд, Донна Каран и Марк Джейкобс.

Соня Евдокименко в Нью-Йорке instagram/iamsofiaeve

Обучение на бакалавра в заведении – недешевое удовольствие. Год стоит 39 тысяч долларов. Магистратура – 20 тысяч долларов. Студенты могут участвовать в стипендиальных программах, а также получать дистанционное образование.

Престижное заведение Parsons The New School For Design reality blurred

Основана школа была в 1896, однако тогда называлась Chase School в честь американского художника импрессиониста Уильяма Меррит Чейза. После 1904 году были основаны три важнейшие программы: Fashion Design, Interior Design, Advertising and Graphic Design.

Здание Parsons The New School For Design The New School

На сегодняшний день в учебном заведении могут одновременно получать образование не более 9 тысяч студентов. На поступление могут претендовать как местные граждане, так и иностранцы. Университет участвует в международных программах обмена и сотрудников вуза.

Parsons The New School For Design Pinterest

День открытых дверей в Parsons The New School For Design

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Соня Евдокименко раскрыла секрет стройной фигуры. Девушка тщательно следит за питанием и постоянно демонстрирует блюда, которые употребляет.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!