Топ-темы:

Внучка Ротару показала стройную фигуру в откровенном купальнике. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
2,9 т.
Внучка Ротару показала стройную фигуру в откровенном купальнике. Фото

Внучка Софии Ротару, модель и начинающая певица Соня Евдокименко поделилась с поклонниками пикантными фото.

Так, на нем 19-летняя девушка позировала в откровенном купальнике зеленого цвета, продемонстрировав стройную фигуру. Свой образ она дополнила белой рубашкой. Соответствующий снимок Евдокименко опубликовала на личной странице в Instagram.

Внучка Ротару показала стройную фигуру в купальнике (Instagram Сони Евдокименко)

Поклонники пришли в восторг от нового фото Сони, отметив, что выглядит она "просто супер".

"Очень красивая", "Прелесть, какая модель", "Супер", "Огонь", – написали люди.

Внучка Ротару показала стройную фигуру в откровенном купальнике. Фото
Внучка Ротару показала стройную фигуру в откровенном купальнике. Фото
Внучка Ротару показала стройную фигуру в откровенном купальнике. Фото
Внучка Ротару показала стройную фигуру в откровенном купальнике. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соня Евдокименко раскрыла секрет стройной фигуры.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Украинашоу-бизнесшоуСоня Евдокименко
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook