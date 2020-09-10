Внучка Ротару показала стройную фигуру в откровенном купальнике. Фото

Внучка Софии Ротару, модель и начинающая певица Соня Евдокименко поделилась с поклонниками пикантными фото.

Так, на нем 19-летняя девушка позировала в откровенном купальнике зеленого цвета, продемонстрировав стройную фигуру. Свой образ она дополнила белой рубашкой. Соответствующий снимок Евдокименко опубликовала на личной странице в Instagram.

Поклонники пришли в восторг от нового фото Сони, отметив, что выглядит она "просто супер".

"Очень красивая", "Прелесть, какая модель", "Супер", "Огонь", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соня Евдокименко раскрыла секрет стройной фигуры.

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