Внучка Аллы Пугачевой показала прежние зубы

Дочь Кристины Орбакайте – 7-летняя Клавдия на камеру прочитала стих Александра Пушкина и засветила свои прежние зубы.

Соответствующее видео появилось в Инстаграм Кравдии Земцовой 6 февраля.

Внучка Аллы Пугачевой декламирует произведение "Няне (Подруга дней моих суровых)".

В ролике у Клавдии еще не выросшие передние зубы, так как он был снят более 4 месяцев назад.

Клавдия Земцова

"А.С.Пушкин. Снимали летом, зубы уже поменялись))", - сказано в описании к видео.

На свежем фото у Клавдии уже выросшие передние зубы, и уже выпавшие передние резцы. Видно, что с лета девочка выросла и преобразилась.

Клавдия Земцова

Стоит отметить, отец Клавдии - Михаил Земцов (муж Кристины Орбакайте) – дантист, он является собственником приватной стоматологической клиники в США.

Михаил Земцов и Кристина Орбакайте с дочерью Клавдией

Михаил Земцов и Кристина Орбакайте

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