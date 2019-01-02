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Внезапная смерть 30-летнего актера в России: названа причина

6.2тЧитать материал на украинском

Смерть 30-летнего российского актера Владимира Дыховичного может быть связана с наркотиками.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Кирилл Шулика. "Умер актер Владимир Дыховичный. Причина смерти — наркотики. Наркотики — зло. Не пробуйте и берегите детей. 30 лет парню было", — прокомментировал Шулика.

Внезапная смерть 30-летнего актера в России: названа причина

Владимир Дыховичный

Фото: Relrus.ru

Внезапная смерть 30-летнего актера в России: названа причина
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Напомним: Владимир Дыховичный — сын известного в России режиссера Ивана Дыховичного. Он известен ролями в фильмах "Невидимки" Сергея Комарова, "Лето" Кирилла Серебренникова, сериале "Бессонница" и других.

Внезапная смерть 30-летнего актера в России: названа причина

Владимир Дыховичный

Фото: facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 25 декабря, в возрасте 65 лет умер советский и российский киноактер, мастер дубляжа Дмитрий Матвеев. Он был голосом Вина Дизеля, Сильвестра Сталлоне и Мэла Гибсона.

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