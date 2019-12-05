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5 декабря • обновлено в 13:16
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Вместе обедают, ставят друг другу лайки: в сети заметили отношения Ивлеевой и Галкина

1.3т
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В сети заговорили о слишком активном внимании со стороны российского юмориста Максима Галкина к телеведущей Анастасии Ивлеевой.

Так, на днях девушка опубликовала в своем Instagram видео про отдых в ванной с бокалом вина.

"Когда сильно срочно нужно от всего отдохнуть! Я расслабляюсь в ванной и с бокалом вина!" написала Анастасия.

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Одним из первых на ролик отреагировал Галкин. В комментариях комик поставил три смайла, чем вызвал бурную реакцию среди подписчиков Ивлеевой:

Вместе обедают, ставят друг другу лайки: в сети заметили отношения Ивлеевой и Галкина
Вместе обедают, ставят друг другу лайки: в сети заметили отношения Ивлеевой и Галкина
Вместе обедают, ставят друг другу лайки: в сети заметили отношения Ивлеевой и Галкина
Вместе обедают, ставят друг другу лайки: в сети заметили отношения Ивлеевой и Галкина
Вместе обедают, ставят друг другу лайки: в сети заметили отношения Ивлеевой и Галкина

Примечательно, что фамилии Ивлеевой и Галкина уже не впервые вместе упоминаются в СМИ. Так, ранее "Подмосковье сегодня" написало о том, что звезды были замечены в ресторане быстрого питания KFC.

Максим Галкин и Анастасия Ивлеева

Максим Галкин и Анастасия Ивлеева

Подмосковь сегодня

Также весной Галкин пришел на съемки шоу Ивлеевой. В ходе разговора Максим показал Анастасии переписку со своей женой Аллой Пугачевой, в которой, вопреки ожиданиям, не было никаких провокационных признаний.

Максим Галкин и Анастасия Ивлеева

Максим Галкин и Анастасия Ивлеева

Кадр из видео

Максим Галкин и Алла Пугачева

Максим Галкин и Алла Пугачева

Инстаграм

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что шоумен Максим Галкин пошутил о смерти "короля" эстрады Филиппа Киркорова.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Максим Галкин Анастасия Ивлеева
Место
Россия
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